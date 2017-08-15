В феврале 2014 года в Совбезе ООН знали, что в Крыму осуществляется акт агрессии - Сергеев

Экс-представитель Украины при ООН Юрий Сергеев заявляет, что в конце февраля 2014 года в Совете безопасности ООН было известно, что в Крыму осуществляется акт агрессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Читайте такжеДело о госизмене Януковича: суд допрашивает экс-представителя Украины в ООН Сергеева (прямая трансляция) «Когда 27 февраля (2014 года) стало понятно, что так называемые «зеленые человечки» захватывают парламент (Крыма), другие объекты, я инициирую обращение к президенту Совета безопасности, в то время председательствовала Литва. Я поделился мыслями», - сказал Сергеев.

«Назначается правительство, я довожу свое мнение до министра иностранных дел Дещицы, получчаю разрешение на созыв срочного, чрезвычайного заседания Совета безопасности 28-го числа (февраля). Утром 28-го числа я обращаюсь к председателю Совета безопасности с тем, чтобы был создан пункт повестки дня по этому вопросу», - сообщил экс-представитель Украины при ООН.

По словам Сергеева, заседание Совбеза ООН 28 февраля проходило в закрытом режиме.

«То, что произошло на этом заседании, мы можем узнать из следующего заседания - 1 марта и 3 марта, где первый заместитель генерального секретаря говорит о том, что на предыдущем заседании помощник генерального секретаря довел до Совета безопасности обеспокоенность развитием ситуации в Крыму... В моем выступлении я довел до ведома Совета безопасности, что происходил фактический захват государственных учреждений, военных объектов неизвестными людьми в зеленых мундирах», - рассказал он.

«Говоря это, я хотел бы подчеркнуть, что в последний день февраля (2014 года) мировой общественности, в Совете безопасности и за его пределами было известно о том, что в Крыму осуществляется акт агрессии - это важный элемент», - отметил Сергеев.