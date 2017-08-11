Глава "Укравтодора" рассекретил свою зарплату, комментируя надбавку в 900%
Ранее журналист сообщил о надбавках в 900% к окладу Новака, сегодня он прокомментировал эту информацию.
Глава "Укравтодора" Славомир Новак заявил, что его средняя заработная плата составляет 100 тысяч гривен. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"В этом году Кабинет Министров определил мне должностной оклад в 13 тыс. грн, а также предусмотрел надбавку. Вместе в среднем моя заработная плата составляет 100 тыс. грн после вычета налогов. Которые, кстати, плачу в Украине", - говорится в его сообщении.
Новак говорит, что всем сотрудникам "Укравтодора" еще в январе повысили заработную плату.
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Ранее стало известно, что председателю "Укравтодора" Новаку подняли зарплату на 900%. В Мининфраструктуры объяснили, почему так выросла зарплата Новака: это надбавка за интенсивность труда в 300% должностного оклада; надбавка за выполнение особо важной работы – еще 300% должностного оклада и премия – еще плюс 300% оклада.
В свою очередь, министр инфраструктуры Омелян назвал 900% надбавки к зарплате Новака предохранителем коррупции.