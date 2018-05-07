Янукович сорвал регионалам «последний» бой (фоторепортаж)

Кажется, собрать в центре Киева обещанные 50 тысяч человек у регионалов так и не получилось. Но несколько десятков тысяч (на глаз) народу таки набрали. Непонятным осталось только одно: зачем старались? Ведь объявленный сегодня Нестором Шуфричем на Майдане «последний праведный бой» стараниями его босса тут же превратился в «предпоследний»…

…прямо на митинге-протесте на Майдане Виктор Янукович дал власти очередной «последний шанс» . И время – до 14 апреля, когда «они обещали представить антикризисную программу».

В качестве, надо полагать, утешения лидер ПР обещал по истечению этого срока… выступить с еще одним обращением к украинскому народу.

Причем, если верить Януковичу, выходит, что его предстоящее выступление будет последним, что народ услышит и осознает. Потом же не будет ничего, кроме глубокого шока, когда люди узнают правду о реальной ситуации в стране и поймут до конца «те проблемы, которые нам останутся от «помаранчевых».

Столь решительный «заворот» лидерской мысли оказался неожиданностью не только для Шуфрича. Его однопартиец Александр Ефремов в итоге дважды сел в лужу. Во-первых: наобещав с утра, что ПР не просто не остановится, но и пойдет на ужесточение своих требований, если Виктор Ющенко в самом скором времени не подпишет указ об одновременном проведении досрочных президентских и парламентских выборов. А во-вторых: уже по собственной инициативе, позволив себе публично усомниться в платежеспособности кошельков партии. Произошел сей конфуз при попытке регионала разъяснить журналистам всю глубину их заблуждения в том, что сегодняшняя акция – «платная». «По нашим данным, в Киев из регионов сегодня приехали более 50 тыс. человек. В таком количестве купить людей невозможно,» - уверенно отбрил Ефремов.

Юрий Мирошниченко сориентировался быстрее коллег, и успел сменить «гнев» на «милость» одновременно с лидером. «Мы хотим спасти страну от возможного силового общественного противостояния», - заявил находчивый регионал, объясняя собравшимся цели и задачи массовых акций протеста, которые ПР организует в Киеве. Успела ли толпа уследить за извилистым ходом мысли оратора – так и осталось неизвестным.

«Я знаю, почему Ющенко больше любит пчел, чем украинский народ, потому что пчелы молчат»... Похоже, что единственная за сегодня фраза, претендующая на 100-процентное запоминание участниками митинга ПР принадлежит Шуфричу

Вот только, удастся ли ему и дальше уживаться с, похоже, предельно уставшим от политических войн лидером ПР – большой вопрос. По крайней мере, сам Шуфрич сегодня утверждал, что молчать не будет. Даже те 10 дней, которые щедро описал Кабмину Тимошенко его шеф?

Анна Ткаченко

Фото Александра Синицы, Владимира Гонтара, Александра Косарева / УНИАН