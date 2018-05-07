Янукович сорвал регионалам «последний» бой (фоторепортаж)
Кажется, собрать в центре Киева обещанные 50 тысяч народу у ПР не получилось... Но по итогам выступления Януковича выяснилось, что и не очень-то надо было...
Кажется, собрать в центре Киева обещанные 50 тысяч человек у регионалов так и не получилось. Но несколько десятков тысяч (на глаз) народу таки набрали. Непонятным осталось только одно: зачем старались? Ведь объявленный сегодня Нестором Шуфричем на Майдане «последний праведный бой» стараниями его босса тут же превратился в «предпоследний»…
…прямо на митинге-протесте на Майдане Виктор Янукович дал власти очередной «последний шанс» . И время – до 14 апреля, когда «они обещали представить антикризисную программу».
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|А народ-то под Кабмином уже готовил "прицельный" прищур
В качестве, надо полагать, утешения лидер ПР обещал по истечению этого срока… выступить с еще одним обращением к украинскому народу.
Причем, если верить Януковичу, выходит, что его предстоящее выступление будет последним, что народ услышит и осознает. Потом же не будет ничего, кроме глубокого шока, когда люди узнают правду о реальной ситуации в стране и поймут до конца «те проблемы, которые нам останутся от «помаранчевых».
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Столь решительный «заворот» лидерской мысли оказался неожиданностью не только для Шуфрича. Его однопартиец Александр Ефремов в итоге дважды сел в лужу. Во-первых: наобещав с утра, что ПР не просто не остановится, но и пойдет на ужесточение своих требований, если Виктор Ющенко в самом скором времени не подпишет указ об одновременном проведении досрочных президентских и парламентских выборов. А во-вторых: уже по собственной инициативе, позволив себе публично усомниться в платежеспособности кошельков партии. Произошел сей конфуз при попытке регионала разъяснить журналистам всю глубину их заблуждения в том, что сегодняшняя акция – «платная». «По нашим данным, в Киев из регионов сегодня приехали более 50 тыс. человек. В таком количестве купить людей невозможно,» - уверенно отбрил Ефремов.
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Юрий Мирошниченко сориентировался быстрее коллег, и успел сменить «гнев» на «милость» одновременно с лидером. «Мы хотим спасти страну от возможного силового общественного противостояния», - заявил находчивый регионал, объясняя собравшимся цели и задачи массовых акций протеста, которые ПР организует в Киеве. Успела ли толпа уследить за извилистым ходом мысли оратора – так и осталось неизвестным.
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|...ни просто радоваться солнечному дню и возможности побывать в столице
Вот только, удастся ли ему и дальше уживаться с, похоже, предельно уставшим от политических войн лидером ПР – большой вопрос. По крайней мере, сам Шуфрич сегодня утверждал, что молчать не будет. Даже те 10 дней, которые щедро описал Кабмину Тимошенко его шеф?
|"Кричалки и вопилки, а также шумелки, пыхтелки и сопелки – сочиняю я неплохо иногда. Да!" Винни-Пух сегодня мог бы назвать регионалов и своими последователями тоже...
Анна Ткаченко
Фото Александра Синицы, Владимира Гонтара, Александра Косарева / УНИАН