В Совете Европы заявили, что для Украины настало время выполнить антикоррупционные реформы

В Группе государств против коррупции Совета Европы (GRECO) заявляют, что для Украины пришло время выполнить перспективные реформы в сфере борьбы с коррупцией, и предоставили Киеву новые рекомендации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в новом докладе организации, обнародованном во вторник.

В частности, GRECO призывает украинские власти проводить антикоррупционные реформы, начатые после Революции достоинства и достичь на практике эффективных результатов.

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«GRECO предупреждает относительно задержек и недостатков и призывает поддерживать реформы сильной политической волей для их эффективного выполнения. Эксперты подчеркивают, что актуальной задачей остается решение основных дел относительно коррупции и преодоления безнаказанности», - сказано в докладе.

В GRECO считают необходимым обеспечить независимость и эффективность недавно созданных органов по борьбе с коррупцией - Национального антикоррупционного бюро, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«GRECO особенно обеспокоена последними действиями, направленными на сокращение полномочий НАБУ, несмотря на серьезные результаты расследований. Остаются важными гибкое сотрудничество и общение между специализированными антикоррупционными учреждениями», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, в GRECO отметили, что эксперты высоко оценили политику открытости, проводимую украинским парламентом, но просят увеличить усилия, направленные на повышение прозрачности в законодательстве, включая урегулирование лоббирования и решения вопроса конфликта интересов.

«GRECO также настоятельно призывает законодательный орган ужесточить антикоррупционные меры в своих рядах: иммунитет не может приравниваться к безнаказанности для тех, кто может будет расследован и преследован за коррупционные правонарушения», - говорится в докладе.

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Кроме того, GRECO приветствует новую правовую базу для судебной системы и органов прокуратуры. Тем не менее, в организации считают, что необходимо ввести дополнительные гарантии для укрепления их независимости и избежания ненадлежащего влияния из-за их «назначения, карьеры и повседневной работы». «Кроме того, нужно сделать еще больше для повышения профессионализма, целостности и подотчетности судей и прокуроров», - отметили в организации.

GRECO сделает оценку выполнения предоставленных рекомендаций в 2019 году.