Экс-нардеп Мартыненко проиграл дело в швейцарских судах - СМИ

Экс-нардеп Николай Мартыненко проиграл в швейцарских судах дело о передаче украинскому следствию информации про швейцарские счета, на которые ему поступали вероятные взятки, сообщает "Немецкая волна".

Читайте такжеСуд разрешил экс-нардепу Мартыненко выезжать за пределы КиеваПанамская компания, на швейцарские счета которой поступали вероятные взятки для Мартыненко, судилась с прокуратурой Швейцарии, оспаривая передачу Украине информации об этих счетах.

Это следует из судебных документов, которые есть в распоряжении издания. Речь идет о документах, которые подтверждают поступление на подконтрольные Мартыненко счета 6,4 млн евро. Информацию об этих счетах запрашивало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

В НАБУ подозревают, что эти деньги были взятками, которые предназначались украинским депутатам и чиновникам в связи с поставкой оборудования на украинские АЭС.

28 июня 2017 года Федеральный суд Швейцарии вынес окончательное решение, которое сейчас стало доступным для ознакомления в базе судебных решений страны: отклонить требования Мартыненко.

Как сообщал УНИАН, НАБУ задержало Николая Мартыненко 20 апреля 2017 года. По версии следствия, госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" заключило контракт с австрийской компанией Steuermann, подконтрольной Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам госпредприятия в 2014-2016 годах нанесен ущерб на $17,28 млн.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов и министров от "Народного фронта".

В общем НАБУ расследует три уголовныхпроизводства в отношении Мартыненко.