Анкета Саакашвили на получение гражданства оформлялась задним числом - нардеп

Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявляет, что анкета экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили на получение украинского гражданства оформлялась задним числом и не им лично. Об этом Арьев написал на своей странице в Facebook.

«Саакашвили заявил, что на опубликованной мной анкете не его подпись. Но именно эта анкета содержится в деле Миграционной службы, на основании которой было предоставлено гражданство. Я начал интересоваться. Оказалось, анкету в Миграционную службу (с которой материалы пошли в АП) в 2015 году готовили и подавали его помощники, а не он сам. Еще и задним числом оформляли», - отметил Арьев.

«И если подпись не Саакашвили, то возникает новый, еще более актуальный вопрос - гражданство было предоставлено на основании фальшивых документов? А это уже значительно серьезнее, чем просто ложь в анкете», - прокомментировал он.

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Как сообщал УНИАН, 27 июля в Администрации президента сообщили, что президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

Народный депутат Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко в Facebook написал, что недавно Генеральная прокуратура Грузии передала украинской стороне факты, которые не были ей известны при принятии решения о предоставлении Саакашвили гражданства Украины.

Геращенко заявляет, что Саакашвили скрыл эти факты намеренно и подчеркивает, что решение об отмене статуса гражданина принимается в случае, если лицо, «которое желает получить гражданство Украины, предоставила заведомо ложные данные, соврала, предоставила фальшивые документы или скрыла важный факт из своей биографии».

Саакашвили, в свою очередь, заявил, что у него только одно гражданство – украинское.