Вехи недели. Переборчивая Рада, Гройсман без амбиций и контуры реинтеграции

В своем стремлении решать важные вопросы в последний момент наши парламентарии мало отличаются от своих избирателей. Верховная Рада слишком расслаблено работала на протяжении целой сессии, чтобы успеть на финише принять пакет необходимых, пусть и непопулярных, решений. Эпопея вокруг голосования за медицинскую реформу напоминает триллер с госпитализацией одного из главного персонажей и голодовкой второстепенных, но это не помогло законодателям вовремя принять необходимые решения. Чуть больше повезло пенсионной реформе и обновлению расходной части бюджета-2017, за что Владимир Гройсман искренне поблагодарил парламентариев.

Но об этом чуть ниже. Главным политическим событием уходящей недели стал парламентский фильтр на представления Генеральной прокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности. Если снисходительная готовность большинства депутатского корпуса не давать ходу расследованиям незаконного обогащения депутатов Дейдея и Лозового в целом понятна, то в отношении других парламентариев депутатский корпус оказался, мягко говоря, непоследовательным. Лишение неприкосновенности Олеся Довгого – скорее демонстративный жест, чем осознанное действие. Ставшие известными на всю страну фигуранты «янтарного дела» Максим Поляков и Борислав Розенблат лишились иммунитета, но правоохранители не получили права их задержать. Зато Михаилу Добкину из «Оппозиционного блока» придется отдуваться за всех – парламент согласился не только лишить его иммунитета, но и дал согласие на арест. Конечно, в том случае, если Михаил Маркович не найдет 50 миллионов гривен для залога.

Приходится констатировать, что своими действиями парламентарии ничтоже сумняшеся лишили себя права вслух упоминать Революцию Достоинства. И – что самое печальное – это их осознанный выбор, изменить который в ближайшей перспективе будет невозможно. Как эффективность работы слуг народа, так и их готовность соответствовать даже не предвыборным обещаниям, а элементарным представлениям о порядочности, не выдерживает критики. Заодно упомяну силово-шумовую акцию у стен Верховной Рады, которую проводила ситуативно собранная солянка из представителей разных политических сил и НГО. Удивляет не столько стремление барабанным боем повлиять на голосование (здесь впору вспомнить о периоде выделения новых грантов), сколько попустительство полиции и Национальной гвардии. Неужели правоохранители не понимают, что юбые попытки «отменить» депутатскую неприкосновенность путем заталкивания депутатов в сторону рабочих мест играют против Украины.

Владимир Гройсман подчеркнул, что не собирается баллотироваться на президентский пост. И в этом сообщении, как представляется, больше трезвого расчета, подготовки к осенним сеансам убеждения депутатов в необходимости принять непопулярные решения, чем опасения потерять премьерский портфель здесь и сейчас. Очереди желающих возглавить правительство, дабы показать класс работы, сегодня нет.

Зато появились контуры процесса будущей реинтеграции Донбасса, пусть и в урезанном виде – вброшенного в медиа соответствующего законопроекта без переходных положений, в которых может оказаться немало интересных деталей. Пока же власть дала положительный ответ на вопрос о готовности признать российскую оккупацию части Донбасса и намерена усилить роль Вооруженных Сил в деле обеспечения безопасности и порядка на востоке Украины. Учитывая выказанную готовность к консультациям с западными партнерами, не стоит исключать изменений в тексте законопроекта ближе к голосованию за него. Конечно, если до голосования вообще дойдет дело.

Евгений МАГДА