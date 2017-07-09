Спецпредставитель США по Украине останется в Киеве на несколько дней – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что специальный представитель США по Украине Курт Уолкер останется в Киеве на несколько дней для координации дальнейших шагов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном пресс-конференции сегодня в Киеве.

Читайте такжеСпецпредставитель США будет в контакте с Украиной и Россией - Путин

«Я хотел бы поблагодарить за назначение Курта (Уолкера - УИНАН) специальным представителем для сотрудничества на украинском направлении. Он очень хорошо известен в Украине, несмотря на то, что это его первый визит в Киев», - сказал Порошенко.

«Я очень благодарен, что после назначения, буквально через считанные часы с вами в составе делегации Курт Уолкер. Мы приветствуем его и благодарим за ваше решение, что он остается с нами на несколько дней для того, чтобы мы не подвешивали вопрос, не откладывали его, а сразу, с первых часов после назначения начинали эффективное и скоординированное сотрудничество», - подчеркнул Порошенко.

«Я рассчитываю, господин Курт, что ваш богатый опыт в сочетании с вашей решимостью ускорит переговорный процесс и скоординирует наши действия, которые позволят нам рассчитывать на полную имплементацию Минских соглашений со стороны РФ», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Рекс Тиллерсон назначил бывшего посла США в НАТО Волкера специальным представителем, который будет отвечать за ведение переговоров, касающихся ситуации в Украине.

8 июля госсекретарь заявил, что назначил Уолкера на должность спецпредставителя по просьбе президента РФ Владимира Путина.