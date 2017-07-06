Луценко назвал регламентный комитет Рады "группой, где ворон ворону глаз не выклюет"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что Регламентный комитет Верховной Рады, который сегодня рассматривает представление в отношении народного депутата Максима Полякова, превратился в "группу, где ворон ворону глаз не выклюет".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил после высказывания членами комитета мнений по поводу представления перед принятием решения.

"Вы открыто провозгласили тезис о недопустимости привлечения к уголовной ответственности народных депутатов ... Мне кажется, вы не народные депутаты, члены "группы 421", где ворон ворону глаз не выклюет", - сказал Луценко.

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Он напомнил депутатам, что, вступая в должность генпрокурора, с парламентской трибуны обещал, что отныне неприкасаемых в Украине не будет.

"Это время пришло. Никакие статусы препятствием не будут. Если человек совершает коррупционные действия, он должен отвечать ... Пришло время спасать страну. Или мы эту страну строим по принципу "закон один для всех", или мы возвращаемся к временам, где есть каста неприкасаемых, как было при Януковиче", - отметил Луценко.

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Юрий Луценко поссорился с членами регламентного комитета Рады и покинул его заседание. Это произошло после того, как члены комитета начали перебивать Луценко, когда тот отвечал на вопросы, не давая ему возможности закончить фразу.

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Сегодня, 6 июля, регламентный комитет ВР должен рассмотреть представление генпрокурора «О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Полякова Максима Анатольевича», «О предоставлении согласия на задержание народного депутата Полякова Максима Анатольевича», «О предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата Полякова Максима Анатольевича меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста)».

21 июня Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности депутатов Борислава Розенблата и Полякова. В действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму $280 тыс., в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества.

Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря. Розенблат и Поляков отвергают все обвинения.