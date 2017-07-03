Неприкосновенные

В понедельник, 3 июня, в Верховной Раде стартовала неделя рассмотрения представлений ГПУ и САП относительно лишения шести парламентариев их депутатского иммунитета. Но уже в первый день слушаний в комитете ВР по вопросам регламента дала о себе знать системная проблема «иммунизации» украинских элит – коллеги «провинившихся» депутатов не спешат сделать их прикосновенными.

Первым от привлечения к уголовной ответственности отпетлял – по крайней мере, на то время, пока по нему в Раду не будет подано новое представление – парламентарий из «Народного фронта» Евгений Дейдей, в действиях которого прокуратура усмотрела признаки незаконного обогащения. Комитет посчитал претензии генпрокурора Юрия Луценко к этому депутату необоснованными. «Комитет считает, что представление… является недостаточно обоснованным, мотивированным и не содержит конкретных фактов», - отметил первый замглавы комитета, коллега Дейдея по фракции Павел Пинзенык.

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Это возмутило Луценко, который заявил, что комитет явно покрывает парламентария, а рассмотрение следующего представления Генпрокуратуры в отношении другого народного депутата покажет, есть ли в регламентном комитете тенденция «покрывать своих». Дело в том, что, по словам генпрокурора, регламентный комитет не принял и не отклонил представление прокуратуры, а отправил его обратно в следственный орган, «чтобы не допустить рассмотрения этого вопроса в сессионном зале». Однако происходит такое не впервые.

В конце прошлого года аналогичная ситуация произошла с лишением неприкосновенности народного депутата от «Оппозиционного блока» Вадима Новинского. Тогда, после нескольких недель перепалки с ГПУ, комитет решил, что Генпрокуратура не предоставила достаточных сведений, указывающих на причастность Новинского к инкриминируемым ему преступлениям, и свой вывод направил спикеру Рады Андрею Парубию. Мол, решит глава парламента отправить представление Луценко на доработку, или вынесет на рассмотрение сессионного зала, - это будет на его совести. Парубий сделал ставку на зал и вопреки мнению регламентного комитета, 228 депутатов причастность Новинского к преступлениям увидели.

В чем разница с нынешней ситуацией? Комитет не стал рисковать и не дал возможности принять решение – возвращать представление в ГПУ или выносить в сессионный зал – спикеру, а сам отправил документ в следственный орган.

С одной стороны, совсем не факт, что и Парубий поступил бы с представлением по Дейдею также, как с представлением по Новинскому. Ведь Дейдей, как никак, коллега по фракции…С другой – позиция Парубия по поводу неприкосновенности была озвучена не раз: он считает, что все представления прокуратуры должны публично рассматриваться в сессионном зале Верховной Рады.

Это, к слову, не лишено смысла, так как, в принципе, комитет абсолютно законно может затягивать рассмотрение представлений по кому-либо довольно долго (срок «затягивания» стартует от трех недель). Зачастую, этого времени достаточно для того, чтобы либо договориться, либо сбежать. Стоит ли в этой ситуации напоминать, что следующая пленарная неделя Верховной Рады, когда депутаты способны проголосовать соответствующие представления о лишении своих коллег неприкосновенности в сессионном зале, – последняя перед длинными летними каникулами?

Татьяна Урбанская