Парубий не исключил, что Рада обсудит изменение формата АТО на следующей пленарной неделе

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не исключает, что народные депутаты на следующей пленарной неделе обсудят возможность введения нового правового формата борьбы с Россией вместо антитеррористической операции. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Парубий сказал на пресс-конференции.

Читайте такжеВведение визового режима с РФ Рада может рассмотреть на следующей пленарной неделе - Парубий

"Напомню: идея еще находится на стадии обсуждения", - сказал он.

Парубий напомнил, что еще в начале 2014 года, когда Россия начала военную агрессию, логичным выглядело введение в государстве военного положения, но тогда власть не пошла на это, поскольку в таком случае пришлось бы отказаться от проведения президентских и парламентских выборов, что дало бы России повод обвинять украинскую власть в отсутствии демократических процедур и узурпации власти.

Парубий также напомнил, что весной 2014 было принято решение о введении режима контртеррористической операции, что, с одной стороны, позволило задействовать в противодействии врагу все силовые структуры, в том числе и Вооруженные силы, а с другой - не отказываться от проведения президентских и парламентских выборов.

Он добавил, что сейчас предлагается иной формат, который позволил бы ведение военных действий, военных операций и одновременно не останавливал бы демократические процедуры. Также рассматривается возможность введения эффективного управления в зоне АТО, взаимодействия между военно-гражданскими администрациями на востоке государства и Службой безопасности.

«Но хочу подчеркнуть, что эта идея в стадии обсуждения», - сказал Парубий.

Он добавил, что на следующей пленарной неделе этот вопрос может быть обсужден в парламенте. Следующая пленарная неделя продлится с 11 по 14 июля.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов недавно заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. По его словам, необходимо не просто признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей оккупированными Россией, но и четко на законодательном уровне определить принципы государственной политики по их освобождению. Для этого, считает Турчинов, необходима новая эффективная технология защиты Украины от агрессора. Она может предусматривать предоставление президенту права использовать Вооруженные силы Украины и другие военные формирования против агрессии РФ. Кроме того, секретарь СНБО выступил за создание оперативного штаба с широкими полномочиями для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, в том числе военно-гражданскими администрациями.

14 июня президент Петр Порошенко подчеркнул, что Украина останется беззащитной в случае отмены АТО и непредоставления военным права адекватно действовать. «Если мы отменим АТО и одновременно не предоставим военным право действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украины беззащитной», - сказал Порошенко.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий 19 июня сообщил, что законопроект о реинтеграции Донбасса может быть зарегистрирован в парламенте в ближайшие дни. 23 июня Турчинов заявил, что он может быть принят до конца текущей сессии Верховной Рады.