Эпопея с избранием аудитора НАБУ: нардепы устроили перепалку и сорвали заседание комитета

Сегодняшнее внеочередное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, созванное ради аудитора НАБУ, было сорвано.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание было созвано по настоянию 9 членов комитета.

Депутаты должны были обсудить информацию о лицах, подавших документы в комитет для участия в конкурсе на кандидата от парламента в члены комиссии независимой внешней оценки (аудита) деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины, процедуре и времени их заслушивания.

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Заседание, которое было назначено на 14.15, началось с опозданием и долгое время было заметно, что кворума нет.

Все же председатель комитета Егор Соболев начал дискуссию относительно дальнейших действий в рамках заседания. Член комитета от Радикальной партии Игорь Попов предложил пригласить людей, подавших документы для проведения с ними собеседований, на два дня - 10 и 12 июля, таким образом, теоретически, отметил он, 13 июля парламент мог бы уже проголосовать этот вопрос, иначе он откладывается до осени.

Депутат отметил, что в случае, если кворум так и не соберется, депутаты могут другим путем утвердить такую процедуру и назначить необходимое в таком случае внеочередное заседание комитета на 10 июля - путем сбора подписей членов комитета под соответствующей инициативой и передачи ее председателю комитета.

Также Попов предложил альтернативные пути проведения собеседования для кандидатов, которые не смогут прибыть на эти даты, в частности, через скайп.

Члены комитета высказывали различные предложения и обсуждали дальнейшие действия. В основном они поддерживали такой алгоритм дальнейшего проведения конкурса.

В то же время, позже, кворум вроде появился, но оказалось, что внефракционный депутат Борислав Береза, хотя и поставил свою подпись в письме в присутствии, но физически на заседании его уже не было.

Начался спор. Член комитета, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Юрий Буглак настаивал на том, что кворум вроде бы все равно есть, поскольку подписей достаточно для его наличия, хотя физически депутатов было меньше. Больше всего они спорили с Соболевым, который возражал против такой возможности, поскольку это противоречит регламенту.

В конце концов Буглак очень эмоционально перебил Соболева, который взял слово, на что председатель комитета возмутился, и между ними произошла словесная перепалка.

Соболев покинул заседание комитета.

Таким образом, никаких конкретных решений на заседании принято снова не было.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в очередной раз не смог определиться с дальнейшей процедурой проведения конкурса по избранию аудитора НАБУ.

Справка УНИАН. Верховная Рада еще 23 февраля планировала назначить представителя в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, но депутаты не пришли к согласию относительно кандидатуры на эту должность.

21 марта ВР снова не смогла назначить аудитора НАБУ от парламента. Ни заместитель генерального инспектора Департамента юстиции США Роберт Сторч, кандидатуру которого одобрил профильный антикоррупционный комитет ВР, ни Найджел Браун, кандидатуру которого позже выдвинули фракции "Народный фронт" и "БПП", не набрали необходимого количества голосов депутатов для утверждения на этой должности.

После этого Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 5 апреля объявил о проведении нового конкурса на должность аудитора НАБУ от парламента.

По состоянию на 5 мая в комитет поступило 10 заявок от кандидатов для участия в конкурсе.

17 мая в комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заявили о саботаже заседаний рядом народных депутатов, в частности, от «БПП» и «Народного фронта». В тот день комитет должен был обсудить информацию о лицах, подавших документы для участия в конкурсе на должность аудитора НАБУ от парламента.