В Пентагоне не исключают, что в будущем Украина может получить летальное оружие

В Пентагоне не исключили, что в будущем США могут передать Украине летальное оборонительное оружие. Об этом заявил представитель Пентагона Джефф Дэвис, передает Star Tribune.

Читайте такжеВооруженные боевики "ДНР" совершили жесткое нападение на наблюдателей ОБСЕВ минобороны США заявили, что планы по предоставлению летального оружия Украине зависят от ситуации.

"В прошлом мы не предоставляли Украине летальное оборонительное оружие, но мы не исключаем возможности сделать это в будущем», - сказал представитель Пентагона Джефф Дэвис.

Ранее сообщалось, что согласно закону о бюджетных ассигнованиях США на 2017 год, на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн долларов.

В частности, на военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) США планирует выделить не менее 238 млн долларов.

Выделенные средства на укрепление обороны и безопасности возможностей Украины являются лишь частью от общей суммы в 350 млн долларов, которая может быть полностью использована после 1 октября 2017 года.