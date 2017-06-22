Парасюк просил пограничника о содействии в пересечении границы - СМИ

Народный депутат Владимир Парасюк в понедельник, 19 июня, связывался с сотрудником Госпогранслужбы Украины и просил посодействовать в быстром пересечении границы с Польшей.

Об этом пишет издание "Буквы", журналисту которого удалось сфотографировать переписку Парасюка.

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"А можете по поводу поляков договориться? Мне завтра (ехать, - ред.) в Киев, и чтоб в очередях не стоять", - написал Парасюк адресату, обозначенному в его телефоне как пограничник Егоров.

Согласно переписке, Парасюк ехал из Польши в Украину во вторник, 20 июня.

Данное сообщение появилось на экране его смартфона после того, как он воспользовался поиском в чате.

"Буквам" также удалось установить, кем может быть "пограничник Егоров". Так, согласно информации на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины, генерал-майор Егоров Владимир Сергеевич является начальником Западного регионального управления ГПСУ.