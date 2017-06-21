Нардеп Розенблат хочет взять своего охранника на поруки

Народный депутат из фракции БПП Борислав Розенблат пришел к Соломенскому райсуду Киева, чтобы взять на поруки своего телохранителя и помощника. Об этом он заявил под стенами суда в среду, передает Украинская правда.

"Я пришел поддержать своих людей, охранника и помощника", - отметил он.

На вопрос, собирается ли он брать их на поруки, он сказал: "Обязательно постараюсь".

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Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ задержали охранника народного депутата БПП Бориса Розенблата во время получения взятки в 200 тысяч долларов. Следствие считает, что его коллега должен был помочь предпринимателю решить вопрос с получением лицензии на добычу янтаря, а также продвижением изменений в законодательство.

В то же время сам нардеп Розенблат заявляет, что задержание его водителя - это провокация. Генеральная прокуратура согласовала представление на снятие депутатской неприкосновенности с Максима Полякова и Борислава Розенблата. Розенблат и депутат от «Народного фронта» Максим Поляков подозреваются в получении взятки за изменения в законопроектах о добыче янтаря.