Украина и НАТО: новое окно возможностей

Когда-то, в разгар «холодной войны», создание Североатлантического оборонного союза стран ЕС и США стало для Европы необходимостью. Гарантией от посягательств СССР, учитывая «ползучую аннексию», проводимую Союзом в Чехословакии и Венгрии. «Это могло продолжиться в Западной Германии, были сильные опасения по Австрии, в 50-е годы Советский Союз начал расширять агрессию в Азии и было понятно, что страны, которые являются центром Западного блока, находятся под прямой угрозой», - отмечает политолог-международник Тарас Чорновил.

После развала СССР и прекращения действия Варшавского договора (Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией был подписан 14 мая 1955 года как прямое противопоставление НАТО, – УНИАН) началось и присоединение к альянсу и стран Восточного блока.

Польша, Чехия и Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария довольно быстро прошли этот путь. «Далее произошло вхождение в НАТО трех балтийских государств, что вызвало страшное возмущение в России. Ведь это означало, что бывшие страны СССР, которые РФ считала своими, стали чужими», – напоминает Чорновил.

Как следствие, Россия начала достаточно жесткие превентивные действия по недопущению вступления в НАТО целого ряда других стран. В первую очередь, это, конечно, касалось Украины, Молдовы и Грузии. Но под пресс попали и страны из состава бывшей Югославии. Впрочем, присоединение к альянсу Словении, а чуть позже – Хорватии, нарушило российские планы. Присоединение к НАТО Черногории, которую Кремль считал своим вассалом, - еще одна жесткая оплеуха для РФ.

Возвращаясь к Украине, Чорновил напоминает, как во времена Януковича под жестким контролем России в украинском законодательстве вычищался пункт о приоритетности для Украины стать полноценным членом НАТО. Остались, разве что, положения о том, что Украина планирует использовать стандарты Североатлантического альянса, а предусматривает возможность мирного сотрудничества и партнерства со странами НАТО (формально, такие же формулировки имеются в соответствующих законодательных актах России).

Стратегический курс Украины на сближение с НАТО был восстановлен только после Революции Достоинства. Аннексия Крыма Россией и начало вооруженного конфликта на Донбассе заставили украинских политиков активизировать сотрудничество с альянсом. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики «внеблоковости». Согласно новой Военной доктрине Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран - членов НАТО стало приоритетной задачей…

В 2017 году в украинском политикуме заговорили об определении курса Украины в НАТО как приоритета во внешней государственной политике. По словам одного из авторов соответствующего законопроекта, зарегистрированного в парламенте, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, после посещения Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси и по результатам общения с союзниками и партнерами Украины из альянса, встал вопрос закрепления такого приоритета как членство в НАТО для Украины в отечественном законодательстве. «Законопроектом определяется и четко фиксируется, что для Украины во внешнеполитической деятельности ключевым является приобретение членства в организации Североатлантического договора. Это законопроект, который четко декларирует и четко демонстрирует желание вступления Украины в НАТО», - сказал он на пленарном заседании во вторник.

По словам Парубия, принятие такого закона может стать важным знаком для союзников Украины, особенно, в свете того, что в нынешнем году Украина отмечает 20-летие Хартии об особом партнерстве с НАТО. «НАТО - это гарант безопасности во всем свободном мире. НАТО - это единственная сила, способная остановить агрессивную путинскую Россию», - считает спикер Верховной Рады.

По мнению Тараса Чорновола, такой законопроект, действительно, может найти поддержку в сессионном зале, учитывая, что за его внесение в повестку дня проголосовало 260 народных депутатов, при 226 необходимых голосов. «В последние недели мы сделали достаточно быстрый рывок в направлении НАТО, поэтому, думаю, на законодательном уровне этот процесс будет завершен в течение нескольких недель», - оптимистично заявляет политолог-международник.

В свою очередь, аналитик фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко не разделяет такого оптимизма и напоминает, что еще в 2014 году народный депутат от фракции «Батькивщина» Борис Тарасюк уже вносил в Верховную Раду законопроект, который законодательно закреплял перспективу курса Украины на членства в НАТО. Тогда заявления политиков так и остались на уровне заявлений... «Ясно, что закрепление нынешней законодательной инициативы кардинальным образом не меняет ситуацию относительно перспектив членства Украины в НАТО. Но, конечно (по крайней мере, это один из аргументов для внутренней политической арены), это будет обязательство тратить средства, ресурсы, усилия на достижение этой цели», – говорит Яременко.

Хотя это вовсе не означает, что Украина станет следующим после Черногории членом альянса. По мнению Яременко, такие надежды – бесполезны, поскольку Европа сегодня и так почти полностью охвачена НАТО, а территории, которые привлекаются, просто расширяют формальный «зонтик безопасности». Другими словами, на ту же Черногорию в ближайшее время никто не нападет, поэтому обязательства НАТО обеспечивать безопасность этой страны являются, скорее, декларативными. С Украиной же ситуация кардинально иная.

Во-первых, как отмечает Яременко, украинская элита до сих пор не консолидирована вокруг идеи членства в НАТО. Во-вторых, НАТО не может до конца доверять нашей правовой системе, системе внутренней безопасности Украины, контрразведке (из-за засилья российской агентуры), возможностям Украины защищать себя самостоятельно.

«Таким образом, если НАТО принимает нас, то получает вместе с нами слишком много проблем. Да, и определенные ресурсы, к примеру, в виде ВСУ. Но проблемы при таком сценарии превышают потенциальные выгоды», – считает Богдан Яременко.

По словам политолога Петра Олещука, вся нынешняя возня вокруг законопроекта, закрепляющего стремление Украины присоединиться к НАТО, не более, чем политический пиар. Он напоминает, что в основе функционирования Североатлантического альянса лежит фундаментальный принцип коллективной ответственности и безопасности. Все члены являются равноправными участниками организации, обязаны защищать друг друга и путем консенсуса принимать любые важные решения. Другими словами, пока в самом альянсе, между странами-членами НАТО не будет единогласия относительно присоединения Украины, любые наши попытки закрепить это членство особого эффекта иметь не будут. Особенно, учитывая, что сегодня вступление Украины в НАТО означает дальнейшую конфронтацию альянса с Россией, а это, объективно, не находит поддержки среди действительных членов.

С другой стороны, это может стать неким заделом на будущее. Как известно, в 2008 году формальной причиной отказа НАТО принять Украину, было «отсутствие консенсуса в украинском обществе в этом вопросе». В этой связи, любые шаги, подтверждающие евроатлантические устремления Украины и украинцев, были бы определенным аргументом при обсуждении вопроса вступления Украины в альянс в будущем.

Ирина Шевченко