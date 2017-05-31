В МИД считают реальным проведение летом встречи лидеров стран "нормандского формата"

Летом реально провести встречу президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина на уровне лидеров стран "нормандского формата" по ситуации на Донбассе.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5-го канала".

Она не стала комментировать результаты вчерашних переговоров в "нормандском формате" на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств Украины, Германии, Франции и России, на которых Украину представлял первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

При этом, по ее убеждению, летом возможно провести встречу лидеров стран "нормандского формата". "Я думаю, что вполне реальна встреча летом", - заявила Зеркаль.

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В то же время, отвечая на вопрос, не помешают ли предстоящие парламентские выборы в Германии проведению этой встречи, представитель МИД сказала, что по ее мнению, "Меркель является очень заангажированной в этот процесс".

"И предварительно обсуждался вопрос, что эта встреча будет после ее возвращения с летних каникул", - отметила Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Берлине завершились переговоры в "нормандском формате" на уровне заместителей глав МИД.

29 мая президент Франции Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что хочет проведения новой встречи в рамках "нормандского формата" по Украине.