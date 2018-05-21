Был ли Кравчук искренен, обращаясь к Ющенко?

Может, Тимошенко хочет заставить Виктора Андреевича принять “правильное решение” относительно участия в президентской кампании? Мол, ни Кравчук, ни народ, вас не желают... И депутаты от вас убегают – ко мне...

Мнение

Экс-Президент Украины Леонид Кравчук давно перестал быть самостоятельной фигурой. Украинцы уже много лет воспринимают его скорее как спикера СДПУ(о), нежели первого главу независимого государства.

Хотя нужно отдать должное Леониду Макаровичу: в рамках медведчуковской социал-демократии он выделялся невиданным демократизмом, граничащим порой с некоторой фривольностью, которую старшие (по иерархии) партийные наставники, скрипя зубами, прощали ветерану украинской политики. Но порой “деда” (как его там зачастую называют) заносило. Например, он когда-то скандально признался, что никогда не выступал против НАТО, хотя портрет первого Президента активно эксплуатировался в антинатовских плакатах эсдеков во время одной из последних избирательных кампаний, которую они с треском провалили.

Но в целом роль спикера СДПУ(о) Леонид Макарович исполнял достаточно исправно. Особенно в тех ситуациях, когда позиция партийной верхушки накладывалась на его личные представления.

Могучая некогда СДПУ(о) тихо отошла в историю. Бывший лидер партии Виктор Медведчук сдружился с Юлией Владимировной Тимошенко. О Леониде Макаровиче как-то все подзабыли...

И вот вдруг он появляется во всей своей красе и со всем своим красноречием, многоречивостью и пафосом обращается к действующему Президенту Ющенкос призывом последовать его примеру – объявить досрочные президентские выборы... Более того – добровольно подать в отставку.

Скажу откровенно, я ничего не имею против отставки Виктора Андреевича, как, кстати, и Юлии Владимировны, и даже всей Верховной Рады с ее безликой коммуно-донецкой оппозицией. Я поддерживаю свою соседку – пенсионерку Дусю, которая едва ли не каждый день ругает на чем свет стоит всех наших правителей, а, прежде всего, Президента, за ее мизерную пенсию. Я почти всегда соглашаюсь со своим мужем, считающим Президента слабаком, который не дотягивает до идеалов Майдана. Я соглашаюсь с дворником Васей, который называет Президента болтуном, пустословом. И если бы эти граждане обратились к Президенту, или премьеру, или к кому-нибудь из политиков, я бы им поверила и, возможно, даже поддержала их... Потому что это искренние люди, которые не имеют своего шкурного интереса ни в каких политических раскладах...

Но когда с таким обращением выступает Леонид Макарович, то тут – стоп! – почему-то мне хочется воскликнуть вслед за Станиславским: не верю! Не верю в бескорыстие, не верю в искренность, не верю в долгие, пространные аргументы... Почему-то вспомнился Кравчук конца 80-х, когда он, будучи секретарем ЦК КПУ, долго и вроде как аргументировано доказывал украинским писателям, начавшим Народное движение (рух) за перестройку, что они неправы...

Впрочем, в те давние времена Леонид Макарович еще не знал, что такое получать большие деньги за идеологическое прикрытие... Тогда в его словах все же была какая-то искренность.

Но сейчас, простите, это просто лицемерие.

Нет, я уверена, что Кравчук и в самом деле хочет отставки Ющенко. Так же, как он жаждал отставки Кучмы, которому так никогда и не простил свой проигрыш в 1994 году. Леонид Макарович долго и терпеливо ждет повторения инцидента, унижения, которое испытал он, добровольно согласившись на досрочные выборы. Во всех учебниках по истории его имя будет увязываться с тем его бесславным политическим концом, который пока уникален в истории независимой Украины. Он откровенно не хочет этой уникальности. Он желает, чтобы хоть еще кто-то был в этом ряду отставных президентов... Если не “сильный” Кучма, то хотя бы “слабак” Ющенко.

...Это не просто мои фантазии. Когда-то, во времена президентства Кучмы я говорила с Леонидом Макаровичем и прямо спросила его, порадовался ли бы он отставке Леонида Данииловича. Он с сожалением констатировал тогда, что, по его мнению, это невозможно, потому что Кучма оказался сильным Президентом...

Таким образом, призывая Ющенко к отставке, Кравчук говорит искренне. Неискренность же заключается в тех закулисных договоренностях между Тимошенко и Медведчуком, которые собственно и стали причиной такого обращения Леонида Макаровича. Люди знающие прекрасно понимают, что стоит за этим выпадом бывшего Президента.

Тема отставки Ющенко сегодня раскручивается БЮТом достаточно активно. В этот самый день, утром – еще до выступления Кравчука – с аналогичным обращением выскочил бютовец Владимир Яворивский , который “по странному стечению обстоятельств” призывал Ющенко следовать примеру... Кравчука.

Создается впечатление, что все это – и Яворивский, и Кравчук – пункты одного плана.

Если это действительно так, то плохи дела у Юлии Владимировны. Она и ее технологи не могут не осознавать, что вынудить Ющенко уйти в отставку они не смогут. Их цель какая-то другая...

Какая?

Перенацелить внимание общественности, прикованное к беспомощности нынешнего правительства, на того, кто “мешает ему работать”? Найти козла отпущения? Отыскать “общего врага” для Запада и Востока Украины?

А дальше что?

А ничего хорошего для самой Юлии Владимировны. Возбужденный, раздраженный народ уже не будет различать, кто из них Ющенко, а кто Тимошенко.

Или, может, таким образом она хочет заставить Виктора Андреевича принять “правильное решение” относительно участия в грядущей президентской кампании? Мол, видите, ни Кравчук, ни народ, вас не хотят... Депутаты от вас убегают – ко мне... Чего доброго, и верный вам Балога убежит... Поэтому откажитесь от претензий на булаву...

Выдержит ли Президент это давление?

Оксана Охримчук