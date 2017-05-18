Конгресс США принял законопроект о санкциях против России за поддержку Асада

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о введении санкций против России и Ирана за финансовую и военную поддержку режима президента Сирии Башара Асада.

«Преступления Асада против человечества не могут остаться без ответа. С помощью этих новых санкций, мы продолжим затягивать гайки в отношении сирийского режима и его наиболее выдающихся сторонников, включая Иран и Россию», — сказал спикер палаты представителей Пол Райан.

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Отмечается, что законопроект будет рассмотрен сенатом и отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала Россию «признать ужасы сирийского режима».