Конгресс США принял законопроект о санкциях против России за поддержку Асада

09:14, 18 мая 2017
Мир
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Законопроект будет рассмотрен сенатом и отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Конгресс США на Капитолийском холме в Вашингтоне / uk.wikipedia.org

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о введении санкций против России и Ирана за финансовую и военную поддержку режима президента Сирии Башара Асада.

«Преступления Асада против человечества не могут остаться без ответа. С помощью этих новых санкций, мы продолжим затягивать гайки в отношении сирийского режима и его наиболее выдающихся сторонников, включая Иран и Россию», — сказал спикер палаты представителей Пол Райан.

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Отмечается, что законопроект будет рассмотрен сенатом и отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала Россию «признать ужасы сирийского режима».

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Теги: #США#Россия#санкции против режима Асада