Ну откуда Черномырдину знать дипломатический этикет?

От сала в шоколаде я обалдел… А зачем Украине такая большая ГТС?.. Считал и считаю: весь балаган исходит от руководства Украины…Повсюду торчат американские уши...

Вчера Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Украине Виктора Степановича Черномырдина вызвали в Министерство иностранных дел и попросили сменить тон выражений в адрес руководства страны Украина, иначе, сказали ему, он может быть объявлен персоной нон грата в Украине.

Вот я подумала. Ну, предположим, вышлют Черномырдина? А кого пришлют взамен? Ведь люди, ставшие дипломатами при Путине, наверняка придерживаются одинаковых взглядов, они все будут отражать ксенофобские настроения, подогреваемые в российском обществе, но при этом нас, журналистов, никто уже не повеселит. Как сказал бы Виктор Степанович, они будут «только камень за спиной держать».

Нам, журналистам надо честно признаться, что сами не раз провоцировали его на острые выражения. Лично я парочку раз так точно провоцировала его на заявки, которые потом вызывали негодование украинской общественности. Другое дело, что кадровый дипломат на явные провокации бы не «повелся», как минимум, подбирал бы выражения… Но это было бы скучно…

От сала в шоколаде я обалдел Сейчас, пользуясь архивной базой УНИАН, просмотрела выражения Виктора Степановича за весь период его работы в Киеве, начиная с 2001 года со дня приезда и вступления в должность. Его тепло приветствовали все, включая на тот момент Бориса Тарасюка. Приемы в посольствах, объятия первых лиц, поездки по регионам, обещания вечной дружбы между странами, вручение новоприбывшему дипломату казацкой булавы, посол был в отличной эмоциональной форме, страна пребывания – тоже.

Первые полгода Виктор Степанович из всех сил держался, лишь однажды употребив непротокольную лексику, и то в хорошем значении. Сказал, что ему так понравилось сало в шоколаде, что он обалдел.

Ну а потом понемногу, шаг за шагом, началась взрослая политика реализации внешнего курса, но в черномырдинский манере. Украинцам было объявлено, что Россия не против поучаствовать в реструктуризации ГТС, «нам не все равно как она будет работать». Или вот про визиты международных наблюдателей Черномырдин сказал, что он «возмущен массовыми визитами западных политиков в Украину накануне выборов. Это унижение для Украины. Хотеть никому не вредно, но не так же откровенно и вызывающе». Чуть позже посол возмутился тем, что конгресс США принял резолюцию о необходимости честных и прозрачных выборов в Украине: «Почему Украине кто-то диктует? Мы в России пережили много выборов, но такого не видели». Самым запоминающимся выражением 2002 года я бы назвала характеристику Черномырдиным госсекретаря МИДа, кадрового дипломата Александра Чалого. Когда госсекретарь МИДа сказал, что Украине невозможно интегрироваться сразу и в ЕС и в ЕврАзЭс, то Виктор Степанович на пресс-конференции сказал, что Чалый – «дремучий человек», который высказал свое личное мнение.

А зачем Украине такая большая ГТС?

Есть еще одно знаковое выражение Виктора Степановича 2002 года, когда он активно продвигал идею газотранспортного консорциума. Отмалчиваясь по тому поводу, в каких долях планируется создавать консорциум, Виктор Степанович как-то заявил, что Украине такая мощная газотранспортная система и не нужна. Кстати, уже в 2002 году оппозиция (тогда «Наша Украина») ставила вопрос о целесообразности пребывания на должности посла Виктора Черномырдина. Но Виктор Степанович чувствовал себя уверенно и назвал это попыткой растащить Россию и Украину по углам. Вообще-то в 2003 году Виктор Степанович высказал свое отношение ко всем вопросам, которые стали самыми больными вопросами на протяжении следующих пяти лет. По поводу Голодомора – «Россия ни перед кем извиняться не будет». По поводу использования нефтепровода Одесса–Броды. В тот момент, когда Украина уже подписала целый ряд договоров и обязательств на прямое использование трубопровода, Виктор Степанович (лоббируя желание России использовать его в реверсном режиме) сказал: «Недопустимо, что нефтепровод уже два года стоит пустым. А использование нефтепровода “Одесса–Броды” в реверсном режиме является абсолютно техническим и экономическим вопросом Украины, который, к тому же, является явно не публичным”.

Попутно Виктор Степанович журил Украину за участие в антииракской коалиции, выражал недовольство, что участие в ЕЭП Украина хочет ограничить зоной свободной торговли, и отмахивался по вопросу скандального строительства дамбы в Керченском проливе. «Не переживайте, думаю, все будет хорошо», – так посол прокомментировал скандальную попытку России присоединить себе украинский остров Тузла. Но отдадим должное послу, считается, что Виктор Степанович достойно повел во время территориального конфликта и подготовил документ, который в конечном итоге подписали обе стороны.

Потом были президентские выборы 2004 года, с известным участием в России. После них ходил упорный слух о том, что Виктора Степановича должны отозвать из Украины. И знаете, в тот период его высказывания стали невероятно сдержанными. Он и правда не хотел отсюда уезжать. Им было заявлено, что со сменой власти отношения с Украиной не ухудшились. Виктор Степанович встречался с представителями новой власти, обсуждал перспективы сотрудничества и обещал, что с газом все будет хорошо. На вопрос о базировании Черноморского флота Виктор Степанович сказал, что это будут решать уже два других президента.

Считал и считаю: весь балаган исходит от руководства Украины

Вообще-то в 2007 и 2008 годах Виктор Степанович ничем не поразил наше воображение и слух. Возможно, потому, что на фоне высказываний высшего российского руководства и руководства российского МИДа по поводу НАТО, Голодомора, а также, что Украина даже не государство, или «хлопцы в Украине скатились к тирании», высказывания Чрезвычайного и Полномочного казались вершиной дипломатического искусства. Но увы, Виктор Степанович не удержался во время последнего газового конфликта.

Месяц назад Виктор Степанович выступил в эфире российского телеканала и сказал: «Украина сегодня очень близка к тому, чтобы остаться один на один со своей газотранспортной системой, которая в отсутствие наполнения газом станет металлоломом, зарытым в землю».

А о позиции Украины высказался еще жестче: «Порой этот бред – я его по-другому не могу назвать – комментировать мне тяжело и неприятно. Балаган натуральный! К этому вели. К этому и довели. Считал и считаю: все исходит от руководства Украины. Или они не понимают, что они делают, или понимают, но делают специально». Это интервью наши официальные органы как-то пропустили.

Но 11 февраля, после поездки на родину Виктора Степановича понесло. То ли избыток ностальгии, то ли вследствие поклонения Бахусу. Но, истосковавшись по своей прессе, Виктор Степанович решил дать интервью "Комсомольской правде".

Это – нечто. Это – изящнейший диалог двух Черномырдиных, одного настоящего, а второго – который ему подражает, но в журналистике. Виктор Степанович рассказывал об украинском Президенте, что «он насобирал в доме каких черепков, возле какого-то пенька может три часа ходить, мельниц настроил», и верил, что после президентских выборов придут трезвые люди. Единственное, что обнадеживает в интервью посла, это уведомление, что «в Украине повсюду американцы, и повсюду торчат американские уши», а также констатация, что американцы влезут в газовый консорциум и потянут Украину в НАТО». Хорошая, к слову, для нас новость: если за консорциум возьмутся американцы, то хоть какой-то шанс, что Россия не будет «лезть» в трубу.

Неудивительно, что Виктора Степановича вызвали в МЗС. Министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко выразил протест относительно недружелюбных и крайне недипломатичных оценок посла, комментариев и высказываний в адрес Украины и ее руководства. Было отмечено, что такие действия посла противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях, являются грубым нарушением норм дипломатической этики и международного права и несовместимы со статусом руководителя дипломатического представительства в стране пребывания. И может быть применена ст.9 Венской конвенции, которая предусматривает возможность объявления персоной нон грата дипломата и его выдворения из страны. Обычно лицо, объявленное «персоной нон грата», должно покинуть страну, в противном случае государство «может отказаться признавать это лицо членом дипломатической миссии». В общем-то, этот вызов в МИД следует считать строгим предупреждением.

Позже Владимир Огрызко дал комментарий относительно Черномырдина, в котором сказал, что в интервью «Комсомолке» посол заявил, что «украинское руководство без мозгов».

Мы такой фразы в интервью не нашли, (знаем, что в отсутствии мозгов президент России Медведев обвинял под Новый год президента Грузии Михаила Саакашвили). Но то, в каких выражениях посол говорил о президенте страны пребывания, вполне тянет и «без мозгов» на нон грата.

Хорошо бы Черномырдин переключился на своих президентов История международных отношений, начиная с XVIII века насчитывает множество случаев объявления дипломатов персонами нон грата. Чаще всего это происходило, если посланник иностранного государства оказывался шпионом или плел политические интриги.

Но бывали и другие причины. В период холодной войны из Бангкока был выслан французский дипломат, муж писательницы Эммануель Арсан. Причиной стала публикация женой дипломата скандального романа «Эммануель». Французский МИД отозвал дипломата, поскольку считал, что образ государственного посланника несовместим с публикацией его супругой подобной прозы. Известнейший современный брюссельский дипломат был отозван своим правительством в свое время из страны пребывания, поскольку вступил в непозволительную связь с женщиной, которая, как оказалось, была сотрудницей спецслужб страны пребывания. Персоной нон грата он не стал, но о его дипломатической деятельности больше никто не слышал, сейчас он занимается исследовательской работой. И пусть сегодня оппозиция встала грудью за российского посла, и к его защите даже зачем-то присоединилась Тимошенко, а чиновник Секретариата Президента, скорее для порядка, пожурил МИД за поспешность с таким предупреждением. Но предупреждение МИДа остается в силе.

Если Черномырдин не научится пользоваться словами по назначению, то у него есть все шансы пополнить историю применений 9 пункта Венской конвенции еще и своим громким отъездом. Поверьте, это можно успеть сделать еще до следующих выборов. Поэтому, давайте пожелаем Виктору Степановичу научиться втискивать широту души в рамки дипломатического протокола и поумерить словесное предпринимательство. Ведь нам, журналистам, он, честно говоря, нравится, и мы уверены, что человек, использующий свои словесные способности таким вот непосредственным и несдержанным образом, наверняка не шпион. Оставайтесь, Виктор Степанович, оставайтесь, но чтобы про «ошибки украинского руководства» да еще и в прямом эфире было последний раз, договорились? Хорошо бы Черномырдин переключился на ошибки обоих своих руководителей...

Маша Мищенко