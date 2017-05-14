Порошенко: Нет прощения Януковичу за приглашение российских войск

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что нет прощения бывшему президенту Виктору Януковичу за приглашение российских войск на суверенную территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил сегодня на пресс-конференции по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с ЕС.

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"Я уверен, что мы должны обеспечить абсолютно прозрачный процесс. Общество должно знать, защита должна доносить свои аргументы, но пусть объяснит миру и украинскому народу, что означает приглашение российских войск на суверенную независимую территорию Украины. Нет за это прощения, и это должна быть не просто политическая оценка, которую уже сделала Верховная Рада - есть соответствующий закон, но и юридическое заключение, которое сделано под руководством генерального прокурора", - заявил Порошенко.

Он отметил, что никто не подталкивает и не ускоряет рассмотрение дела Януковича.

"Но ждать три, пять, семь, десять лет, ни я, как украинский президент, ни украинский народ, ни украинское общество, не собираются. И тот факт, что на днях суд Украины начал рассмотрение дела против Януковича за государственную измену, - это первый прецедент за 25 лет существования украинского независимого государства. Я считаю, что это огромное достижение Генеральной прокуратуры. И это то, чего хочет общество", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко заявил, что экс-президент Украины Виктор Янукович после побега написал письмо к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать вооруженные силы РФ на территории Украины и направил похожее письмо в Совет Федерации РФ.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева зачитал Януковичу сообщение о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.