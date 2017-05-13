Певица Чичерина получила паспорт "ЛНР"

Российской певице Юлии Чичериной на открытии мотосезона в Луганске вручили паспорт самопровозглашенной "Луганской народной республики". Об этом передает ТАСС.

Певице вручили паспорт с почестями. Документы вручил лично "министр внутренних дел" Игорь Корнет. Он сообщил, что Чичерина сама обратилась к нему с подобной просьбой.

"Теперь она прописана у нас в мотоцентре "Ночные волки. Донбасс", — рассказал журналистам президент отделения "Донбасс" международного мотоклуба "Ночные волки" Виталий Кишкинов.

В "ЛНР" уточнили, что указ о выдаче паспорта Чичериной и ее супругу был подписан "главой ЛНР" Игорем Плотницким в субботу 13 мая.

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Отметим, что рок-певица Юлия Чичерина несколько раз с начала конфликта в Донбассе приезжала в "ЛНР" с концертами, а также принимала участие в рок-фестивале "Солнце взойдет!" в 2015 году. В феврале 2017 года певица выпустила клип на песню "Рвать".

Министерство культуры Украины внесло Чичерину в "черный список" деятелей культуры из РФ, которые создают угрозу национальной безопасности страны.