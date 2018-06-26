Довгий: Произошла фальсификация, но призываю перевернуть страницу

Сегодня после досрочного закрытия сессии Киевсовета, депутаты Киевсовета Блока Кличко, БЮТ и Блоку Литвина, собрали подписи за отстранение от ведения сессии секретаря Киевсовета Олеся Довгого, избрали новый президиум горсовета и продолжили работать. Корреспондент УНИАН попросил Олеся Довгого прокомментировать ситуацию.

– Сегодня не состоялись два важных для города события. Во-первых, не был презентован бюджет города на этот год и план социально-экономического развития (см. здесь. - Авт.). Была сделана попытка перевести работу Киевсовета в политическую плоскость, хотя городской совет должен был принимать сугубо хозяйственные решения. Мы сможем объяснить людям, кто виноват в непринятии бюджета, и они дадут оценку тем политическим силам, которые в этом виноваты. Государство перешло в режим, когда политики пытаются свалить вину за ситуацию в стране друг на друга. И Киев рассматривается исключительно как один из важных плацдармов будущей президентской кампании. Поэтому сейчас работают технологии. Политтехнологи не гнушаются ничем, используя дезинформацию, вводя в заблуждение избирателей, играя на их чувствах.

– Так что же все-таки произошло на сессии Киевсовета?

– Это была незаконная попытка завладеть президиумом путем подделки документов и фальсификации.

Виталий Кличко сказал, что есть 61 подпись за мое отстранение (то есть больше чем половина депутатов, всего их 120. – Авт.). Я сказал, если есть 61 подпись, то я сразу же пишу заявление об отставке. Если 61 подписи нет, то я попросил бы депутатов признать: то, что там происходит в зале, ни что иное как самовольная попытка незаконно захватить власть, - и вернуться к конструктивной работе.

Кличко показал документ с 61 подписью, но там дважды стояла подпись депутата Карпунцова (Валерий Карпунцов – депутат Киеврады от Блока Кличко. – Авт.). Значит, 61 подписи нет, и со многими другими подписями есть проблемы и сомнения в их подлинности...

– Не считаете ли вы, что эта “малая отставка” вызвана тем, что господин Черновецкий включился в борьбу “на два фронта” – с премьер-министром Юлией Тимошенко, а теперь – и с руководителем Секретариата Президента Виктором Балогой... Чувствуется ли здесь рука Балоги?

– Вся страна слышала, как мэр на пресс-конференции обратил внимание главы государства на действия руководителя своего Секретариата. Я не могу комментировать слова городского председателя, но если мэр обратил такое внимание, то у него были для этого основания.

– Сегодняшнее событие совпало, видимо, неслучайно с акциями протеста под стенами Киевсовета... Немало инициатив городского председателя действительно непонятны киевлянам – может, они тоже подтолкнули депутатов к этому решению?

– Сегодня пришло время, когда следует оптимизировать расходы и принимать непопулярные решения. Под лежачий камень вода не течет. А эти все разговоры, комментарии, насмешки, отдельные фразы, которые выхватывают наши оппоненты, имеют одну цель – переложить ответственность... В них нет и сотой доли тех антикризисных мер, которые принимает мэр ради наполнения бюджета. Я надеюсь, что обо всех этих мерах мэр впоследствии расскажет лично.

Знаете, я готов перевернуть эту страницу неудачной попытки оппозиции и надеюсь, что участники сегодняшних событий вернутся в зал и начнут принимать нужные городу решения.

Беседовала Лана Самохвалова