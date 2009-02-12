Депутаты Киеврады собрали подписи за отстранение Довгого

Заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ досрочно закрыл заседание сессии Киевсовета из-за того, что в зале возникла напряженная ситуация между выступающими представителями общины и отдельными депутатами.

Однако после объявления о закрытии сессии лидер одноименного Блока Виталий КЛИЧКО сообщил о том, что в Киевсовете собрана 61 подпись депутатов за отстранение О.ДОВГОГО от председательства на этом заседании сессии и предъявил ему соответствующий документ.

Как передает корреспондент УНИАН, сформированная временная комиссия и депутаты, которые подписали документ об отстранении О.ДОВГОГО, намерены продолжить работу в сессионном зале.

Как стало известно, документ об отстранении секретаря Киевсовета подписали 32 депутата от фракции БЮТ, 15 депутатов фракции Блока Кличко, 9 – Блока Литвина (всего во фракции 11 депутатов, документ не подписали и.о. заместителя председателя КГГА, депутат Киевсовета Игорь ШОВКУН и заместитель председателя КГГА, начальник Главного управления жилищного обеспечения Михаил ГОЛИЦА – УНИАН), 2 депутата от фракции Николая Катеринчука и 3 депутата фракции Партии регионов (Сергей БАРАНОВ-МОХОРТ, Яна ЩЕРБИНСКАЯ, Владимир ДЕЙНЕГА).

Комментируя в интервью журналистам события в Киевсовете, О.ДОВГИЙ сказал, что все, что сегодня делали представители оппозиционных фракций, направлено на то, чтобы не был принят к рассмотрению бюджет столицы.

«Я убежден, что наши оппоненты, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в Киеве, будут делать все от них зависящее, чтобы не переходить к конструктивной работе», - сказал О.ДОВГИЙ.

Пока в сессионном зале Киевсовета депутаты, подписавшиеся за отстранение О.ДОВГОГО, проводят совещание по поводу того, как работать дальше. Известно, что ими подготовлен ряд проектов решений по требованию митинговавших. Сейчас должен быть решен вопрос, кто будет председательствовать на заседании, которое должно быть продолжено или заново открыто сегодня.