Кто заменит Пинзеника?

Сегодня министр финансов Виктор Пинзеник подал в отставку. Что означает его отставка для страны в условиях кризиса, чем она вызвана и кто может занять его кресло? Об этом мы спросили у народных депутатов и экспертов.

Александр Волков, прежний народный депутат: ЭТО ВСЕ-ТАКИ ОН НАПИСАЛИ ДОКЛАДНУЮ ЗАПИСКУ... Считаю, что Виктор Пинзеник поступил абсолютно правильно, подав в отставку после ранее опубликованной докладной, которую он написал на имя Кабинета Министров о подлинной финансово-экономической ситуации в нашей стране.

Помните, очень долго велись споры: правда ли, что он ее писал, – или нет? Так вот, я абсолютно подтверждаю, потому что знаю, что это правда. Это его докладная записка. И в связи с тем, что экономическая ситуация в стране не меняется, и то, что не учитываются его профессиональные навыки как министра финансов, – у него не было иного выхода, как подать в отставку.

Вы же понимаете, что Виктор Пинзеник в правительстве является представителем политической силы, которая, считаю, снимает с себя ответственность за будущую экономическую ситуацию в стране.

Кто может стать следующим министром финансов? Думаю, будет предложена политическая фигура. Есть много таких людей. Важнее всего то, что среди них нет сегодня человека, который бы мог изменить экономическую ситуацию в стране.

Виктор Небоженко, политолог: ОН ПРОСТО СБЕГАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Не знаю, кто бы сегодня мог заменить Виктора Пинзеника. Потому что сейчас нужно искать человека, который бы мог работать в условиях кризиса и брать на себя ответственность.

Пинзеник, конечно, не разбирается в кризе. Тут ничего страшного нет. Он был специалистом по либерализации экономики и принял решение в трудное для страны время уйти в сторону, подождать, пока другие набьют себе шишки.

Его трудно винить за это, потому что сейчас многие так будут делать.

Хорошие кадры для Тимошенко – это большая проблема.

Пинзеник всегда учил жить нас по графикам, что такое экономика и как все будет хорошо. Он активно принимал участие в том, что именно сейчас такая сложная ситуация в экономике. Сейчас он считает нужным отойти, пока будут искать виновных. По-своему, это правильно. Думаю, Пинзеник просто бежит от ответственности.

Сегодня нужно, чтобы пришел человек, который бы не повторял ошибки Пинзеника, и важнее всего – чтобы через пару месяцев не хлопнул дверью, наделав очередных ошибок, и занялся политической деятельностью. Нужен просто кризисный технарь, специалист, который бы не думал о политике, а о реальных, конкретных цифрах динамики экономики Украины. Главное, чтобы не пришел кто-то и потом не сбежал, сказав: «Меня не поняли!»

Сейчас многие из тех, кому хорошо было в мирное, жирное время, растеряются и будут убегать.

Андрей Шкиль, народный депутат (БЮТ): ОТСТАВКА ПИНЗЕНИКА – ЕГО ЛИЧНОЕ ДЕЛО На самом деле написано только заявление. Еще вердикта нет. Верховная Рада должна удовлетворить заявление, а премьер-министр может обратиться в ВР, чтобы парламент его не удовлетворил.

Его заявление – это только первый шаг из пяти, как минимум, комбинаций отставки.

Сейчас будет исполнять обязанности Виктора Пинзеника его заместитель, если, конечно, будет принята отставка. И только затем, когда будет принята отставка, будут обсуждаться вероятные кандидатуры на эту должность.

Считаю, что Пинзеник мог бы еще работать и много сделать для финансовой политики Украины, но отставка – это его личная позиция, которую он выразил в заявлении.

Ксения Ляпина, народный депутат (НУ–НС): ПРЕМЬЕР-МИНИСТР СТРОИТ НЕ КАБМИН, А ДВОР ИМПЕРАТРИЦЫ ВСЕЯ УКРАИНЫ Отставка Виктора Пинзеника показала реальную проблему, которая сегодня есть в Кабмине и которую премьер все время пыталась скрыть.

Я почитала заявление об отставке и хочу сказать, что Пинзеник поступил довольно мужественно – он не стал притворяться, что его отставка связана со здоровьем или что-то такое. Хотя здоровье полностью могло пострадать в связи с невозможностью профессионально выполнять свои задачи в Кабмине.

Отставка свидетельствует о том, что страна столкнулась с огромными вызовами. Если министр финансов, отвечающий за финансовую систему Украины, признает, что не может в политических условиях, которые сложились в Кабмине, выполнять свои обязательства профессионально, – это о многом говорит.

Сегодня нужен министр финансов, имеющий право на самостоятельного мнение. Виктор Пинзеник именно такой и есть. Но если премьер-министр строит не Кабмин, а двор императрицы всея Украины, то я не знаю такого человека, который бы пошел отвечать за финансовую систему в условиях, когда ему такой возможности не дают.

Сергей Пашинский, народный депутат (БЮТ): РАССМАТРИВАЮТ ПЯТЬ КАНДИДАТУР Виктор Михайлович – довольно специфичный, хотя и опытный человек. В этой ситуации его позиция противоречила позиции команды – подчеркиваю, команды, а не премьер-министра. У него было иное виденье ситуации.

Думаю, он решил, что просто не может дальше работать. Но Виктор Михайлович – порядочный человек, поэтому в ближайшее время он вернется в нашу команду.

Думаю, появление его докладной имеет отношение к отставке.

Альтернативу Виктору Михайловичу я назвать не берусь, но скажу, что в государстве есть профессиональные люди с колоссальным опытом, которые уже во вторник мы будем подавать на должность.

Я могу назвать пять кандидатур, среди них называют Петра Алексеевича Порошенко и Сергея Леонидовича Тигипко.

Опрашивала Ксеня Лесив