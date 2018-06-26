Симоненко: Разлада в партии нет, есть амбиции людей, свидетельствующие об их ничтожестве

Чрезмерные амбиции мешают партии... Нужно, чтобы не случилось так, что одну марионетку выгнали, а другую американцы поставили... Один из лидеров профсоюзов сидит в ПР, другой – бютовец УНИАН задал несколько вопросов лидеру Компартии Украины Петру Симоненко. Петр Николаевич, фракция КПУ голосовала за недоверие правительству. Но семь человек отсутствовали... А это дает возможность говорить о том, что одна группа коммунистов подыграли БЮТ, вторая – Партии регионов. Ведь в другие времена спокойно голосовали карточки даже отсутствующих депутатов... Помните ли вы тот факт, что перед голосованием Верховная Рада приняла решение – голосовать могут только те депутаты, которые пройдут перерегистрацию и будут наличествовать в зале?

Мы всегда голосовали честно... Наша фракция выполнила политическое решение президиума ЦК партии. На заседании президиума была дискуссия по поводу того, какими будут последствия устранения нынешнего состава правительства.

Борьба ведется вокруг интересов политических партий, которые являются выразителями интересов мощного капитала. Президент, Партия регионов и БЮТ является представителями этих интересов. Кланы борются за власть и имущество. Украинско-российская проблема в газовой сфере стала внутренней, и кланы опять ведут борьбу за газ.

Мы, коммунисты, обсуждали на заседании, что будет дальше, насколько власть будет эффективной и как, допустим, будет без власти в условиях кризиса, что будет с госбюджетом, кто будет руководить государством. Взвешивали угрозу, перейдет ли тогда власть в руки Ющенко... Мы вели дискуссию, но победила та позиция, что действительно власть должна нести политическую и юридическую ответственность. Президиум принял решение относительно участия в голосовании фракции за отстранение от власти нынешнего правительства.

В зале действительно не было некоторых наших товарищей по уважительным причинам, но остальные, кто был на месте, выполнили решение президиума.

Одно издание, написало, что коммунисты получили несколько миллионов аргументов за каждый голос против правительства... Эту дурню распространяет тот, кто тем занимается. Кто торгует Украиной, кто торгует народом Украины, кто торгует сырьем Украины, кто торгует женщинами за рубежом и нашими детьми. Они пришли в политику с принципом торговли. Они давно торгуют собой и собственной совестью, которой у них нет. Потому они и переносят свое видение на наши конкретные действия. Это – очередная ложь, чтобы спровоцировать негативное отношение к нам и дискредитировать нашу партию. А мы как раз, как государственническая партия, рассматриваем каждый свой шаг, исходя из того, каковы будут последствия для государства в зависимости от нашего голосования.

А говорили, что сценарий недобора голосов в интересах БЮТ проговаривался с вами еще за несколько дней до голосования. Якобы вы согласовали это с бютовцем Кожемякиным. За что вы и получили должности двух заместителей руководителей в налоговой и на таможне. С Кожемякиным я не разговаривал. Я только принимал участие в заседании президиума ЦК КПУ по телефону, потому что лежал тогда в больнице и не мог присутствовать. Члены президиума Центрального Комитета принимали решение, и они захотели выслушать мою точку зрения, потому когда позвонили по телефону, я высказал свою точку зрения (за отставку. – Авт.). Все остальные – от лукавого.

Вы лично выступали против газовых посредников. Но, голосуя за недоверие правительству, вы фактически играли на руку “РосУкрЭнерго”, которая в сущности инициировала отставку. Во время рассмотрения вопроса фракция голосовала за недоверие всей оранжевой команде, Президенту Ющенко и его окружению. Он сформировал и привел эту часть депутатов во время выборов 2007 года.

Мы никогда не поддержим политику, которая приводит к тому, что санкции для владельцев автомобилей становятся страшными! Мы же вносили проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Его целью было недопущение ухудшения жизнедеятельности основной части населения Украины. Суть законопроекта заключалась в дифференциации размеров штрафов за дорожно-транспортные нарушения. А именно: штрафы за нарушение, которые не приводят к аварийным ситуациям, – оставить в старой редакции...

Мы против того, чтобы за счет наших граждан выходить из кризиса, потому что когда повышают акцизы, то вытягивают деньги именно из кармана граждан. Мы против политики, когда торгуют землей и за бесценок продают мощные предприятия. Мы против политики в банковский системе.

Если бы не дрались Президент и премьер-министр, банковская система не превратилась бы в мафиозный клан. Они дальше продолжают грабить Украину. Мы против конкретной политики, которая сегодня усиливает давление на простых людей.

Посмотрите, что происходит в Киеве. Ну кому пришло в голову вход на кладбище делать платным?

Мы вносили много предложений. Херсонский машиностроительный завод одним из главных требований выдвигает национализацию предприятия. А сколько раз наша партия вносила закон о национализации, чтобы защитить собственность государства от тех воров и плутов, которые приходят во власть, чтобы только грабить! Закон о национализации не принимается!

Мы требуем принять решение о нейтральном статусе. Мы не можем проходить мимо фактов национальной измены. Те руководители государства, которые сдают хоть лоскуток родной земли, – это преступники.

Ющенко сдал часть территории Украины, когда было принято решение суда относительно Змеиного. А что будет дальше?

Я с Партией регионов откровенно говорил о том: вы играете в политику, или думаете, как усилить влияние государства на процессы, которые происходят в условиях кризиса, как поднять уровень профессиональности в управлении?

К сожалению, я вижу только болтовню. В газовой войне принимали участие клан Ющенко, клан Фирташа и те, кто стоит на стороне других ФПГ. Мы голосовали принципиально, сознательно, и на нас ни в коем случае не влияла позиция других фракций.

Как По-вашему, хочет ли Леонид Грач стать лидером КПУ? Это вопрос к нему, меня он меньше всего интересует. Мои жизненные принципы – работать так, чтобы объединять партию и достигать больших результатов в политической борьбе. Мои принципы: показать, что партия современна, что она омолаживается, что партия живет будущим, что там действительно есть новые идеи, с которыми мы идем к обществу.

Разлада в партии нет. Есть некоторые амбиции у некоторых людей. Это естественно. К сожалению, их чрезмерные амбиции не только мешают партии, а преимущественно свидетельствуют об их политическом ничтожестве и карьеризме.

Я все делаю, чтобы конкретная практика и конкретные действия давали оценку каждому из нас и формировали авторитет партии в обществе.

Мне кажется, что в случае прихода Грача, КПУ вместо репутации “руки Москвы” нажила бы репутацию “черносотенцев”... Я не поддерживаю вашей позиции ни относительно руки Москвы, ни относительно черносотенцев. Мы всегда были последовательны, и когда была акция “Украина без Кучмы”, мы были единственной партией, которая постановила так: Украина без Кучмы и без Ющенко, который на то время уже был премьер-министром.

То, что мы прочили десять лет назад, сбылось. И сегодня все государство поднимается на дыбы, чтобы выгнать Ющенко. Когда мы говорим о том, куда идти, мы пытаемся поднять сознание людей. Людям тяжело разобраться, кто есть кто, они просто махнут рукой: ладно, разберусь, как-то выживем.

Первая задача – поднять уровень сознания. Вторая – как его организовать. 90 процентов владельцев предприятий сидят в парламенте, а они что хотят, то и делают. Профсоюзы – их подкаблучники. Один из официальных лидеров профсоюзов сидит в Партии регионов, другой – бютовец. Депутаты-владельцы сначала выгоняют людей с работы, а затем тех, кого сами же выгнали, гонят в Киев бороться за свои клановые интересы с другим кланом.

Компартия принимала участие во всех политических акциях. Мы опять подняли вопрос импичмента. Но у нас сегодня не хватает голосов. Но наше задание – разбудить в обществе понимание того, что происходит в государстве и кто должен отвечать за те или другие просчеты.

Но дело не в Ющенко. Нужно, чтобы не случилось так, что одну марионетку выгнали, а другую американцы поставили. Наше задание объединить обездоленный народ. Чтобы люди наконец поняли и избирали лидера, который бы работал для народа, а не на собственный карман.

Критикуем советских руководителей, но хоть один положил себе в карман завод? Нет. Потому что система сохраняла это все для народа.

Сейчас во многих регионах проходит наша акция протеста, которая называется: “Ющенко – чемодан – Америка”. Это будет действительно народной акцией. Мы вовлекаем в акцию все левые силы. В Одессе она уже началась, и там уже купили билет Ющенко в Америку в один конец. Представляете, люди насобирали по пять копеек на билет! Мы уже и таможню, и пограничную службы попросили, чтобы выпустили Президента. 23 февраля акция заканчивается, мы подведем итоги. Билет Ющенко привезут в столицу, мы сначала пойдем к Секретариату вручать, а как не возьмет, то передадим американскому послу. Пусть обеспечит ему проводы!

Вы лично встречаетесь с Путиным и Медведевым?

Последний раз в Москве я был в конце прошлого года. Я делал все для того, чтобы не было газовой войны.

Да и относительно других событий... Например, Украина несет ответственность за то, чтобы украинцы убивали сыновей российских матерей. Почему об этом молчат здесь? Все же знают, что украинские военные вместе с американцами готовили грузинскую армию к военной агрессии. В сегодняшних условиях, в условиях фашизации украинского общества, когда переписывается наша история, это не может не приводить к определенным противоречиям с соседями, в частности с Россией.

Я делаю все, чтобы мои личные отношения с руководителями России способствовали улучшению отношений между Украиной и Россией. Мы предлагали неоднократно присоединиться к переговорам относительно ЕЭП. Нужно срочно принимать решение, как использовать ГТС в общих интересах. Нас ожидает борьба за нефть, за ее транспортировку. Послезавтра возникнет проблема носителей для атомных электростанций, а затем проблема единых энергетических систем. Если Украину втянут в НАТО, то нас отрежут от всех возможностей, и это будет перекладываться на плечи граждан. Об этом всем я говорю с руководителями России.

Что-то не видно всех этих страданий со стороны стран, которые уже стали членами НАТО... ЕЭП в случае реализации проекта – это единая валюта и наднациональные органы. Но нормальному человеку хочется в Европу, а не в ЕЭП... Сегодня Украина движется в Европу через Африку...

А разве ЕС – это не наднациональные органы? Потому что членство в ЕС предусматривает выполнение определенных требований: вхождение в Европарламент, введение единой валюты – евро, и т.д. И тоже нужно все будет сдать.

А в ЕЭП мы бы могли формировать новые структуры и отношения, в Европе же будем вынуждены принимать те правила, которые уже существуют.

Говорим о Европе, а лезем туда голыми и босыми. Европа на свой европейский бюджет не хочет брать еще одну голодную страну. А «самостійники» поставили Украину на колени, стоим и просим, гордости не имеем. Нам в глаза говорят: вы бедны, и мы вас не рассматриваем, а мы туда лезем. Если хочешь нормальные отношения, то не лезь в НАТО.

Говорите гордость... Россияне в эфире ежедневно унижают наш народ, наше государство... История – сложная вещь. Когда говорим о трипольских горшках, превозносим шведского короля Карла ХІІ, когда делаем героя из Шухевича, то давайте вспомним, кто проводил карательные операции в Беларуси...

Когда Вы встречаетесь с российским руководством, они Вас о чем-то просят? Когда мы встречаемся, мы обсуждаем много проблем. И я объясняю, что Украина изменилась и есть разные мнения, что следует предлагать взаимовыгодное сотрудничество, что Украина не виновата в том, что наши военные были в Грузии.

Петр Николаевич, обсуждают ли коллеги Вашу семейную ситуацию на партийных заседаниях? Человеческие отношения - сложны. Я свою жизнь прожил... Когда родились два сына, я себе сказал: сначала поставлю детей на ноги, а затем буду думать о своей жизни. И я все это сделал: я поднял детей, а затем определился со своей жизнью. И рад этому, я глубоко убежден, что и мои товарищи хотели бы, чтобы я был счастлив. Я убежден, что они так это и воспринимают. И главное, я не предавал свои принципы, я иду по этому пути и дальше буду продолжать борьбу. А тем более, когда у меня дочка, я буду бороться и за нее, и за ее поколение.

Не извинялся ли Леонид Грач перед вами за непрямое участие в разглашении ваших личных дел? Нет. Я бы этого и не хотел...

Вам не кажется, что у КПУ было бы большое светлое будущее, если бы ее лидеры ездили в Брюссель так же, как в Москву? У меня хорошие отношения с европейскими партиями. Я был на съезде Единой левой партии Германии. Я знаю многихо руководителей партий Европы и Ближнего Востока. Мы принимаем участие в Афинских встречах, у нас широкий спектр внешнеполитических отношений, нас знают не только в Европе, но и во всем мире.

Я видел Вьетнам, который американцы сравняли с землей. Сегодня Вьетнам поднимается. Стремительно развивается Куба и помогает Латинской Америке. Я несколько раз был у друзей в Китае, видел, что можно взять для Украины. Украина другая, но китайские коммунисты показали, как нужно объединять частные и государственные интересы.

Я часто выступал в ПАСЕ как член постоянной украинской парламентской группы. И могу сказать, что Европа часто использует двойные стандарты – говорят одно, делают другое.

Так не выйдет – вот езжай в Брюссель, и станешь европейским... Да нет, никогда не станешь европейским, потому что тогда перестанешь быть украинцем! Они говорят о своем, а не о нашем. Мы часто там бываем, встречаемся, но, приехав, обсуждаем услышанное и думаем: что нам, коммунистам, сделать для Украины, чтобы страна стала могучей.

Разговаривала Лана Самохвалова