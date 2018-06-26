Медведчук возвращается?

Вероятный союз «красной розы» и «белого-красного сердца» приобрел скандальные формы в течение газовой войны... Медведчук через судебный иск к Бойко сделал вид, что не имеет к ситуации никакого отношения...

Всесильний «серый кардинал» времен Кучмы Виктор Медведчук вот уже пятый год находится в тени. Фактически потеряв когда-то влиятельную партийную структуру и не примкнув к ни одному из теперешних политических проектов, Виктор Владимирович, однако, не отошел в маргинес. Его фамилия время от времени вспоминается в информационных сообщениях, причем иногда в довольно неожиданных ракурсах. Журналисты связывают его то с Януковичем, то с Тимошенко, то пишут о его тесных связях с высшим кремлевским руководством. Однако никто не может определить, кто он в действительности сегодня, этот непревзойденный мастер кулуарных интриг, и чего от него ожидать. Подобный таинственный ореол вокруг одного из «монстров» отечественной политики подталкивает к выводам о том, что время Медведчука еще не закончилось и что он может вернуться в большую политику.

После оранжевых событий политическая смерть группы Медведчука не вызывала сомнений ни у его противников из нового властного режима, ни у союзников из оппозиции. СДПУ(о) во главе с Медведчуком не вписалась в новейшие политические орбиты. Попытка реанимации группы в виде блока «Не так!» не дала результатов. Как следствие, влиятельные члены группы покинули тонущее судно. Часть оказалась в БЮТ, часть в рядах его антагонистов – «Партии регионов». Произошел отход бывшего бизнесового куратора группы Григория Суркиса к орбите влияния Игоря Коломойского. А близкие к «эсдекам» Игорь Бакай и экс-министр внутренних дел Николай Билоконь вообще были вынуждены покинуть украинскую территорию.

Что касается самой партийной структуры СДПУ(о), то, очевидно, Виктор Владимирович потерял к ней интерес, покинув пост председателя и поняв, что нужны принципиально иные решения.

Некоторое время считалось, что Медведчук находится на орбите «Регионов». Поговаривали, что для этой политической силы он исполнял роль тайного эмиссара в Кремле, где он, еще будучи главой Администрации Президента Кучмы, завел тесные, даже родственные узы. Как известно, Медведчук является кумом нынешнего российского премьера Владимира Путина, который крестил дочку украинского политика вместе с женой действующего российского Президента Светланой Медведевой.

Однако в действительности было понятно: шансов на то, чтобы «сдружиться» ближе, Виктор Владимирович с Виктором Федоровичем не имели. Донецкие, очевидно, побаиваясь одиозного публичного реноме и лидерских амбиций Медведчука, не осмелились включить его в проходной список на внеочередных выборах в Верховную Раду. Не получил Медведчук также анонсированной должности вице-премьера по правовой политике в тогдашнем правительстве Януковича. Со своей стороны, бывший лидер СДПУ(о) особо и не претендовал, по крайней мере публично, на ведущие роли в Партии регионов. В то же время, как известно, один из главных в прошлом эсдеков Нестор Шуфрич, невзирая на свою иногда избыточную эпатажность, таки прижился в среде “регионалов”.

Очевидно, что отсутствие перспективы в Партии регионов вынудило Медведчука искать другие варианты. Сначала, в конце 2007 года, в печати начала широко муссироваться тема объединения левоцентристских сил в «могучую политическую силу». Соответствующее решение было даже принято на заседании политбюро СДПУ(о). Однако потенциальные партнеры – в первую очередь Соцпартия Мороза – быстро остудили объединительный запал эсдеков. Не поддержали идеи объединения также со стороны Народной партии Литвина, которую эсдеки также пытались приобщить к «группе».

Между тем в печати начали появляться сообщения, в которые сначала было тяжело поверить, – о сближении между, казалось бы, непримиримыми антагонистами – Медведчуком и Тимошенко. Одним из первых об этом публично заявил лидер СПУ Александр Мороз. Весной прошлого года в одном из своих интервью он, в частности, многозначительно заявил: «Я не знаю, насколько безосновательно связывают Медведчука с Юлией Тимошенко, (пауза) хотя больше знаю, чем не знаю». И дальше: «Я слышу информацию о том, что Медведчук сотрудничает с Тимошенко. Ну, пусть сотрудничает, это – их дело. В сотрудничестве Медведчука и Тимошенко никакой угрозы для страны нет».

Еще один «мастодонт» украинской политики, один из прежних лидеров СДПУ(о) Л.Кравчук чуть позже признал, что газовые переговоры в конце 2007 года премьера Тимошенко с российской стороной проходили не без помощи Медведчука. Более того, Кравчук спрогнозировал, что на следующих президентских выборах социал-демократы поддержат лидера БЮТ.

Примечательно, что некоторые из заметных представителей СДПУ(о) перешли в лагерь Тимошенко (в частности Богдан Губский и Александр Абдулин), где играют далеко не последние роли.

И уже хрестоматийной стала тирада Тимошенко в поддержку Медведчука, которая прозвучала 27 марта прошлого года в эфире телеканала «1+1». «Если Виктор Медведчук поедет и подпишет гениальное соглашение по газу, то я, невзирая на то, что мы с ним не просто врагами разошлись, это не просто оппоненты... Я не хочу продолжать этот логический ряд... Но если он сделает высококлассное газовое соглашение – я ему скажу спасибо, поскольку это нужно Украине», – патетически заявила героиня Майдана.

Еще одна площадка, на которой интересы Тимошенко и Медведчука, по крайней мере, если судить по многочисленным сообщениям в печати, могли пересечься, – конституционное поле. В частности, осенью прошлого года, во время встречи с представителями Атлантического Совета в Нью-Йорке, Президент Виктор Ющенко заявил, что инициированный Тимошенко процесс изменений и дополнений к Конституции готовится при участии Медведчука. «Тимошенко и Медведчук – это первые партнеры в украинской политике сегодня. Это первые партнеры, это первая корреспондентская пара. И не сейчас, и не месяц, и не два», – заявил тогда Ющенко.

Стоит также напомнить, что в ноябре 2008 года Верховный суд Украины во главе с близким к БЮТ Василием Онопенко восстановил Виктора Медведчука в качестве члена Высшего совета юстиции, что фактически означает частичное возвращение Виктора Владимировича к власти.

Вероятный союз «красной розы» и «белого-красного сердца» приобрел наиболее скандальные формы в течение газовой войны. Роль Медведчука и его союзника в Москве Бакая не совсем понятна. Как известно, народный депутат от ПР Юрий Бойко обвинил их в срыве переговоров и в попытке протолкнуть на них от имени Тимошенко посредническую структуру для реэкспорта газа в Европу. Вместо этого Бакай ответил аналогичными обвинениями в срыве переговоров через игру на повышение цены, а Медведчук через судебный иск к Бойко вообще сделал вид, что не имеет к ситуации никакого отношения.

Москва же, на фоне дрязг между украинскими «лагерями», сделала беспроигрышные ходы, навязав цену и условия, которые и не снились обеим группам переговорщиков.

Между тем группа Медведчука продолжает торить путь к вершинам власти.

Евгений Борозна