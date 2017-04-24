Сытник сообщил о 5 подозреваемых в деле Мартыненко

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что дело о хищении средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» находится на завершающей стадии, по нему проходят 5 подозреваемых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

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«Дело о хищении средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат». Вчера детективами НАБУ вместе с прокурорами САП был уведомлен о подозрении генеральный директор «ВостГОК», и сейчас прокурорами и детективами решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Это фактически пятый подозреваемый в этом производстве», - отметил Сытник.

«Это дело находится на завершающей стадии, установлено 5 подозреваемых, речь идет о хищении 17 млн долларов средств государственного предприятия при закупках уранового концентрата казахского производителя по завышенным ценам через австрийскую фирму-прокладку», - добавил Сытник.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела в отношении ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат".

Его уведомили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был причинен ущерб в размере 17,28 млн долларов.

Мартыненко заявил, что считает открытое против него уголовное дело политически мотивированным.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и министров от «Народного фронта», хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в 300 млн грн.