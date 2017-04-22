Мартыненко заверяет, что не собирается скрываться от следствия

Бывший народный депутат Николай Мартыненко удовлетворен сегодняшним решением суда, который отпустил его на поруки, и заверяет, что не собирается скрываться от следствия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам после вынесения постановления суда.

“Я никуда не собираюсь. Спасибо тем, кто взял меня на поруки, и обещаю, что постоянно буду находиться в поле зрения... Я готов идти в суд и по всем фактам, которые назвали прокуроры, доказывать свою невиновность. Я к этому делу не то, что невиновен, но отношения никакого не имею”, - сказал Мартыненко.

Как сообщал УНИАН, САП требовала избрать Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в размере 300 млн грн.

Однако сегодня Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и четырех министров.

20 апреля детективы НАБУ задержали Мартыненко в рамках расследования дела в отношении ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

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Мартыненко сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 («создание преступной организации»), ч. 5 ст. 191 («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был причинен ущерб в размере 17,28 млн долл.

Мартыненко заявил, что считает открытое против него уголовное дело политически мотивированным.