Мартыненко пока не сообщили о подозрении - НАБУ

Бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко пока не сообщили о подозрении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

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В антикоррупционном ведомстве сказали, что подозрение Мартыненко еще не вручено.

"Нет. Пока мы говорим о задержании по подозрению", - сказали в пресс-службе.

"После задержания лицо в течение 24 часов должны либо отпустить, либо сообщить ему о подозрении. После этого в течение 72 часов должна быть определена мера пресечения", - уточнили в Бюро.

В ведомстве отметили, что о мере пресечения пока говорить рано, потому что детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры должны подать ходатайство в суд. "Говорить рано, о чем именно будут ходатайствовать прокуроры САП", - сказали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, НАБУ задержала Мартыненко в рамках расследования по делу ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

"20 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - заявили в Бюро.

По версии следствия, государственное предприятие «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был причинен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.