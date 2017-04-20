Франция о промежуточном решении суда ООН: РФ должна прекратить дискриминацию в Крыму

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон подчеркивает, что Россия должна выполнить промежуточное решение Международного суда ООН в рамках соблюдения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, прекратить репрессии крымских татар и восстановить деятельность Меджлиса на полуострове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дюмон заявила в комментарии журналистам в Киеве.

«Она должна. В международных отношениях, если Россия хочет, чтоб ее видели как серьезную страну на международной арене», - заявила посол, отвечая на вопрос УНИАН, будет ли РФ выполнять промежуточное решение суда в рамках соблюдения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

«Все страны должны следить, что решает международный суд, так что, я бы сказала, (у РФ) нет выбора», - отметила Дюмон.

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных предупредительных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

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Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать применять ограничения на возможность крымским татарам сохранить свои институты, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

По обвинениям РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных предупредительных мер.

Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные предупредительные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ в период рассмотрения судом дела по существу с целью защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.

6-9 марта в Гааге состоялись слушания по делу «Украина против России». В ходе слушаний представители РФ полностью отвергли предъявленные обвинения, заявив, что никаких законодательных или фактических оснований для введения предупредительных мер нет.

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Иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

Украина подала иск на основании нарушения Россией двух конвенций - Конвенции о предотвращении финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации - и требует от РФ прекратить финансирование незаконных вооруженных формирований на Донбассе и восстановить деятельность Меджлиса в оккупированном Крыму.

Пока не известно, когда именно Международный суд ООН сможет начать рассмотрение дела «Украина против России» по существу. Об этом будет сообщено за 6-8 месяцев до соответствующего заседания. В мае Суд ООН определит календарное расписание рассмотрения по существу дела "Украина против России".