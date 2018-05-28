Кто виноват в новых тарифах от Черновецкого?

“Дурную весть” об увеличении тарифов на жилищно-коммунальные услуги мэр сообщил журналистам в конце прошлой недели. “Кабинет Министров выпустил постановление еще в 2005 году под №560, подписанное красивой и уважаемой женщиной. Она этим распоряжением обязала все мэрии городов увеличить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в том числе моим бабушкам, в три раза”, – заявил Черновецкий. И уже сегодня обнародовал свое распоряжениео поэтапном повышении цен на услуги ЖКХ. Отныне киевлянам придется платить в 1,5–3 раза больше, несмотря на мораторий на повышение тарифов, принятый в конце декабря 2008 года. “Любимых бабушек” и малообеспеченных, как заверил мэр, нововведение не коснется.

Другой неприятной новостью от Черновецкого стало существенное повышение стоимости проездных. Именно такой стала реакция мэра на требование Антимонопольного комитета о снижении тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте. Если на прошлой неделе поездка в метро стоила 2 грн., а годовой проездной – 365 грн., то сегодня проехаться в подземке можно за 1,7 грн., а вот за проездной уже придется выложить 910 грн.

Насколько правомерны решения Черновецкого и вправе ли он апеллировать к правительственным постановлениям четырехлетней давности, УНИАН спросил у столичных экспертов.

Татьяна Мелехова, заместитель председателя фракции БЮТ в Киевсовете ЧЕРНОВЕЦКИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ И В ГЛАЗА НЕ ВИДЕЛ

Желание Черновецкого что-то делать возникает из-за дыры в бюджете. Он не рассчитался из Киевводоканалом и Киевэнерго за разницу в тарифах за прошлый год. Сессия Киеврады проголосовала за возмещение, а он до сих пор не перечислил средства.

Леонид Михайлович ссылается на постановление Кабинета министров №560. Ссылаться можно на все что угодно, только сначала нужно почитать, что написано в том или ином постановлении. Там речь идет о двух вещах: как рассчитывать тариф, а второе – типичный договор на заключение соглашения между поставщиком коммунальных услуг и потребителем. Все. Об увеличении тарифов в постановлении №560 вовсе не идет речь. Это свидетельствует о том, что Леонид Михайлович его и в глаза не видел.

Что касается повышения стоимости проездных билетов. АМКУ заставил городскую власть снизить тариф до 1,5-1,7 грн. И Леонид Михайлович единолично повышает стоимость проездных билетов. Он хорошо понимает, что если вынести этот вопрос на сессию – мы этого не поддержим.

Если кто-то будет обжаловать решение мэра, – это как раз добрая почва для адвокатов.

Дмитрий Андриевский, Блок Кличко в Киевсовете: ИДЕЯ “БОГАТЫЕ ПЛАТЯТ ЗА БЕДНЫХ” ПРОТИВОРЕЧИТ КОНСТИТУЦИИ

На сегодня Киевская администрация издала распоряжение №97, и оно не устанавливает тарифы ни на одну из услуг, перечисленных в постановлении Кабмина №560. Есть интегральный тариф содержания домов и придомовых территорий, но не расписано, какую себестоимость имеет та или другая услуга. То есть мы опять имеем дело с очень непрозрачным принципом формирования тарифов. Совершенно неясно, каким образом будут оставаться на низком уровне тарифы для так называемых малообеспеченных, стоящих на учете в районных администрациях. Во-первых, большой вопрос, что там за списки, насколько они актуальны и каким образом обновляются. Во-вторых, на сегодня ни одного контрольного показателя в бюджет города не заложено. Непонятно, каким образом все будет возмещаться. Это напоминает ситуацию, когда по требованию оппозиции, по требованию Кабмина были снижены тарифы на транспорт, но фактически люди сегодня продолжают ездить по проездным, которые были приобретены еще по старым ценам.

Решение о повышении коммунальных тарифов не обосновано. Мы сейчас тщательно его изучаем. Уже люди обращаются с жалобами, мы их будем анализировать и в ближайшее время подавать в суд относительно правомерности установления тарифов на том уровне, который указан в распоряжении КГГА.

Идея “богатые платят за бедных” противоречит Конституции Украины, которая ясно запрещает деление по любому признаку, включая местожительство или финансовое положение. Хотя в принципе идея неплохая: в условиях кризиса переложить часть расходов на людей, которые более защищены, более состоятельны. Но каким образом это будет происходить? Как по мне, это просто пиар – чтобы прикрыть рост тарифов для всего населения Киева. Все киевляне намного больше будут платить за коммунальные услуги, и эта побасенка Черновецкого, что найдутся богатые киевляне, которые придут и заплатят, – нереальная.

Что касается увеличения стоимости проездных билетов – это полностью незаконное решение. Это самодеятельность КП “Киевметрополитен” и “Киевпасстранс”. Нужно, чтобы этим вопросам внимательно занялась и Счетная палата, и КРУ, и правоохранительные органы.

Господин Черновецкий под давлением оппозиционных фракций БЮТ, Блока Кличка, Блоку Литвина, под давлением АМК и Кабмину все же немножко снизил стоимость проезда в коммунальном транспорте. Но этого недостаточно. Наша четкая позиция – мы будем требовать значительного снижения нагрузки на киевлян. И главное – будем предлагать заложить соответствующие показатели компенсаций в городской бюджет.

Александр Барабаш, юрист: МЭР ПЫТАЕТСЯ РАЗМЫТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЕ РЕШЕНИЕ

Есть постановление Кабмина, распределяющее полномочия органов государственной исполнительной власти и местного самоуправления в части регулирования цен и тарифов на определенные группы товаров и услуг. Если вопросы тарифов на коммунальные услуги относятся к компетенции местных властей, то они могут делать в этом отношении все, что считают нужным, и утверждать надлежащим образом. Тарифы на электроэнергию устанавливает НКРЭ, на транспортные услуги – городской совет. И тут ничего не изменить.

Если постановление Кабинета министров не отменено в установленном порядке, она, конечно, действует. Она может действовать и 30 лет. Полномочия устанавливать тарифы на ЖКХ согласно Закону “О ценах и ценообразовании” отнесены к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления, в частности Киевского городского совета. Черновецкий в любой момент на протяжении четырех лет мог изменить тарифы. Но когда он устанавливает тариф ниже себестоимости, то должен позаботиться о том, как компенсировать разницу.

То же касается повышения стоимости проездных. С точки зрения права, если этот вопрос отнесен к компетенции местных органов власти, и в частности КГГА, то они могут делать то, что считают целесообразным. Законом какие-то границы не установлении. А вот правильное это решение или неправильное, оценят киевляне во время выборов.

Как говорил Карнеги, в каждом поступке человека есть два мотива: один – как он красиво выглядит, другой – настоящий. Сейчас политики при принятии популярных решений используют мотивы, благодаря которым они красиво выглядят, вроде бы повысить тарифы Черновецкого обязал Кабмин. Это просто попытка размыть ответственность за свое решение.

Опрашивала Анна Ященко