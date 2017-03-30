В МИД РФ захотели обнародования Украиной списков российских шпионов

В Министерстве иностранных дел РФ хотели бы, чтобы в Украине были опубликованы списки российских шпионов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Украинская сторона все время обвиняет Россию в том, что то тут, то там Россия каким-то образом влияет; что, оказывается, многие внутриполитические решения и действия, которые предпринимаются на территории Украины – инспирированы Москвой», - сказала Захарова.

«Я думаю, что будет вполне честно, чтобы украинская сторона опубликовала список лиц, которые, по ее мнению, являются агентами Кремля, проинвентаризирует и проанализирует людей, они же люстрацией занимаются, не знаю, она закончилась или нет», - подчеркнула она и предположила, что возможно, необходим второй этап люстрации.

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По мнению Захаровой, надо выяснить, кто в мэрии Киева, администрации президента Украины, а также какие оппозиционные силы и радикальные организации «работают на Москву».

«Пусть они четко скажут, кого они подозревают среди украинских граждан в отработке заказа из Москвы. Нельзя же голословно обвинять», - сказала она.

Представитель МИД РФ рассказала, что два года назад спрашивала у украинского дипломата, видят ли в Украине, что радикалы работают против страны, на что было заявлено, что они могут работать на Россию.

«Получается интересная история. Мы выступаем против украинских радикалов, пытаемся доказать, что это деструктивно для Украины, для украинского народа, а вы же нас в этом обвиняете. Пусть они проинвентаризируют, дадут свои выкладки и скажут», - сказала она.

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Также Захарова задалась вопросом, является ли российским агентом лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

По ее мнению, нельзя говорить, что во всем плохом, происходящем в Украине, виновата Россия.

Как сообщал УНИАН, 26 марта в эфире «Эхо Москвы» в программе «Код доступа» российский журналист Юлия Латынина сообщила, что Россия забрасывает в Украину для дестабилизации ситуации диверсантов-уголовников, один из которых и совершил убийство в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.