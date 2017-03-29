Польша начала собственное расследование обстрела консульства в Луцке - СМИ

Польская прокуратура начала собственное расследование из-за обстрела Генерального консульства в Луцке. Об этом сообщает "Польское радио".

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Как заявила пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Ева Дялик, расследование касается умышленных действий, угрожающих жизни или здоровью многих людей.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв. В Службе безопасности Украины заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет.

В Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что обстрел Генконсульства квалифицирован как теракт. В СБУ рассматривают несколько версий инцидента, в том числе теракт. «Провокации против Республики Польша, что время от времени случаются в Украине, выгодны лишь одной стороне – Российской Федерации, почерк которой видно издалека", - отметили в ведомстве.

Президент Украины поручил правоохранителям срочно принять все меры для расследования обстрела Генконсульства. Также глава государства поручил усилить охрану иностранных дипломатических учреждений для предотвращения возможных провокаций.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение провокацией против Генконсульства. "Это подлость от тех, кто против нашей дружбы с Республикой Польша. Делаем все, чтобы виновные были наказаны", - подчеркнул он.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица посетил Министерство иностранных дел Польши в связи с инцидентом.