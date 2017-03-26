В Минске разогнали акцию протеста, задержаны десятки протестующих (видео)

В Минске несколько десятков человек вышли сегодня на Октябрьскую площадь, чтобы выразить солидарность с задержанными накануне участниками протеста. Люди требовали отставки президента Александра Лукашенко и правительства, свободу задержанным.

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Как сообщает Радио Свобода, к месту проведения митинга силовики подогнали два автозака и забрали около 20-ти протестующих. Сообщают также, что на подходах к Октябрьской площади задержали как минимум 12 человек. На площади остались только Омоновцы и журналисты, которых не трогают. В центре Минска сотни работников милиции, десятки автозаков и другой специальной техники.

В Минске оппозиция пыталась 25 марта провести празднование Дня Воли, но до объявленного заранее места сбора рядом с Национальной академией наук смогли попасть в основном журналисты. Потенциальных участников акции останавливали кордоны милиции.

После этого до тысячи активистов стали двигаться к центру Минска с другого места, но вскоре были остановлены милицией, прошли массовые задержания.