Геращенко: Убийство Вороненкова становится в один ряд с убийствами Литвиненко, Немцова и Шеремета

Народный депутат от "Народного фронта" и член коллегии МВД Антон Геращенко утверждает, что в Киеве было осуществлено заказное политическое убийство.

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"Только что на выходе из отеля "Премьер-Палас" был расстрелян бывший депутат Государственной Думы России Денис Вороненков.

Один из нападавших был ранен телохранителем Вороненкова и задержан. Телохранитель также ранен. Врачи борются за его жизнь.

Это заказное политическое убийство, сделанное с целью устрашение всех тех российских депутатов и чиновников, которые попытаются сбежать из России на Запад или в Украину и рассказать правду о том, как функционирует российский карательный аппарат.

Он был убит в отместку за то, что он и его супруга дали правдивые показания о том, как готовилась аннексия Крыма и нападение на Донбасс.

Убийство Дениса Вороненкова становится теперь в один ряд с убийствами Александра Литвиненко, Бориса Немцова и Павла Шеремета.

КГБ СССР также убило не мало лучших сынов России и Украины. Но и это не удержали Советский Союз от развала", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.