В полиции убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова рассматривают как заказное
13:05, 23 марта 2017Политика
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Полиция назвала первую версию убийства бывшего депутата Госдумы Вороненкова.
В полиции говорят о заказном убийстве Вороненкова / facebook.com/dtp.kiev.ua
В настоящее время убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова полиция рассматривает как заказное.
Как сообщает УНИАН, об этом в эфире телеканала «112 Украины» сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.
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«Заказное. Это первая версия, которая в настоящее время рассматривается, учитывая личность потерпевшего», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, в центре Киева в результате стрельбы был убит бывший депутат Государственной думы РФ Вороненков и ранены еще двое человек.
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Новость в сюжете: Убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова в Киеве