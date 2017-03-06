Насиров заявил, что у него был "большой гипертонический криз"

"На сегодня, включая те процедуры, которые были сделаны и, учитывая, что последние два дня в действительности не было возможности проводить ни медицинские процедуры. Ни даже банально принимать пищу, на сегодня оно (состояние здоровья, - ред.) остается достаточно слабое", - сказал глава ГФС в интервью изданию LB.ua.

Насиров отметил, что в вопросе состояния его здоровья "нет ни единой доли симуляции, либо чего-либо подобного".

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"По сути, у меня был большой гипертонический криз, по словам докторов, это могло быть прединфарктное состояние", - заявил глава фискальной службы.

Также Насиров выразил надежду, что доктора смогут "поставить его на ноги", чтобы он мог самостоятельно, полноценно принять участие в сегодняшних судебных заседаниях и ответить на все вопросы.

Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ и врачи скорой помощи покинули здание Соломенского районного суда в связи с тем, что срок ареста Насирова закончился в 00:00 6 марта. Заседание суда должно продолжится в 9.30 утра.

Напомним, суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи.

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В ходе заседания адвокаты потребовали перенести рассмотрение дела до стабилизации состояния здоровья Насирова, но суд отклонил это ходатайство.

Защита главы Государственной фискальной службы Романа Насирова не исключает объявления нового подозрения и нового задержания со стороны обвинения.

2 марта детективы НАБУ обыскали офис Госфискальной службы и вручили подозрение главе ДФС Романа Насирову.