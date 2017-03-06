Насиров заявил, что у него был "большой гипертонический криз"
Роман Насиров заявил, что состояние его здоровья на сегодняшний день остается достаточно слабым.
"На сегодня, включая те процедуры, которые были сделаны и, учитывая, что последние два дня в действительности не было возможности проводить ни медицинские процедуры. Ни даже банально принимать пищу, на сегодня оно (состояние здоровья, - ред.) остается достаточно слабое", - сказал глава ГФС в интервью изданию LB.ua.
Насиров отметил, что в вопросе состояния его здоровья "нет ни единой доли симуляции, либо чего-либо подобного".
Читайте такжеНасиров: "У меня не было планов покидать страну"
"По сути, у меня был большой гипертонический криз, по словам докторов, это могло быть прединфарктное состояние", - заявил глава фискальной службы.
Также Насиров выразил надежду, что доктора смогут "поставить его на ноги", чтобы он мог самостоятельно, полноценно принять участие в сегодняшних судебных заседаниях и ответить на все вопросы.
Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ и врачи скорой помощи покинули здание Соломенского районного суда в связи с тем, что срок ареста Насирова закончился в 00:00 6 марта. Заседание суда должно продолжится в 9.30 утра.
Напомним, суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи.
Читайте такжеНасиров приглашает в суд Холодницкого и Сытника
В ходе заседания адвокаты потребовали перенести рассмотрение дела до стабилизации состояния здоровья Насирова, но суд отклонил это ходатайство.
Защита главы Государственной фискальной службы Романа Насирова не исключает объявления нового подозрения и нового задержания со стороны обвинения.
2 марта детективы НАБУ обыскали офис Госфискальной службы и вручили подозрение главе ДФС Романа Насирову.