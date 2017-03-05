Нардеп Найем зовет всех под суд, где находится Насиров

"Кажется, они не поняли. Или мы и дальше живем в этом абсурде, глотая этот маразм и дожидаясь, когда нам опять плюнут в лицо. Или воры, мародеры, казнокрады и шулеры начнут отступать. Дело Романа Насирова должно стать моментом истины", - говорится в сообщении депутата на его странице в Facebook.

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Найем подчеркнул, что никто не давит на суд, а просто требуют выполнить свою работу и принять законное решение. Он призывает собраться по адресу Вознесенский спуск, 10 (бывшее здание Шевченковского суда).

Суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи.

Пресс-секретарь Соломенского райсуда Киева Яна Квитченко заявила, что заявление адвокатов об отводе судьи будет рассмотрено в понедельник, 6 марта, поскольку сегодня автоматизированная система распределения судей не может работать из-за отсутствия на рабочем месте судей.

Вместе с тем прокурор Роман Симкив отметил, что сторона обвинения продолжает ожидать на рассмотрение сегодня вопроса об избрании Насірову меры пресечения. Сегодня в 23.52 истекает 72-часовой срок задержания Насирова, в течение которого суд обязан определить ему меру пресечения.