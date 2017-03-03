Диагноз Насирова позволяет транспортировать его в суд – СМИ

16:51, 03 марта 2017
Политика
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Состояние здоровья руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова позволяет транспортировать его в суд для избрания меры пресечения.

Состояние здоровья Насирова оценивается, как

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на источник, заседание суда в отношении Насирова должно состояться в ближайшее время, возможно, даже, до конца дня пятницы, 3 марта.

По информации ZN.UA детективы Национального антикоррупционного бюро получили в "Феофании" врачебную справку о состоянии здоровья Насирова, в которой не подтвержден предварительный диагноз "инфаркт".

"Диагноз, указанный в документе, позволяет транспортировку Насирова в суд для избрания меры пресечения", - сказал собеседник, не вдаваясь в детали. Вместе с тем, он уточнил, что состояние здоровья Насирова оценивается как "средне тяжелое", в том числе в связи с депрессией главы ГФС.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы НАБУ вручили Насирову сообщение о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн. Сообщение о подозрении Насирову вручили в больнице, где он находится под охраной. В то же время адвокаты Насирова считают, что задержание и уведомление о подозрении их подзащитному состоялись незаконно.

Сегодня, 3 марта, Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования. Правительство возложило исполнение обязанностей председателя ГФС на нынешнего заместителя руководителя службы Мирослава Продана.

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Теги: #суд#Насиров#мера пресечения