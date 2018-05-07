Старт президентской кампании: кто кому дышит в спину

После завершения рождественских каникул две авторитетные социологические службы практически одновременно обнародовали данные о политических предпочтениях украинцев. Их можно назвать своеобразным стартовым протоколом президентской кампании, в которую вступает Украина.

Данные, которые приводяттандем Фонд «Демократические инициативы» и «Юкрейн социолоджи сервис» и «Українське демократичне коло»,позволяют сделать несколько выводов.

Первый и, возможно, основной – уже на старте президентской кампании определились ее явные фавориты – Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. При этом разрыв между лидером Партии регионов и премьер-министром растет. Экономическая ситуация сегодня играет не в пользу представителей действующей власти. Состояние бюджета-2009 не позволит правительству использовать финансовые инъекции в качестве средства для повышения рейтинга премьера. Но куда интереснее другое – Виктор Янукович, политик с терриконовым рейтингом, не сумевший продемонстрировать эффективных действий в качестве лидера оппозиции, пользуется устойчивой популярностью. Сегодня не столь важно, проедает ли он свой запас популярности, сформированный еще в 2004-м, или просто украинцы оказались настолько близоруки. Важнее другое – лидер регионалов остается одним из реальных претендентов на президентский пост. И у Виктора Федоровича уже вновь заметен соблазн опереться на Россию во втором походе за президентской булавой. И Кремль в условиях газовой войны получает уже проверенного партнера, готового на многое.

Ситуация в стране сегодня играет против Юлии Тимошенко, не позволяет ей разворачивать популистские агитационные конструкции. Экономический кризис потребует от наших политиков не только умеренности в тратах спонсорских и государственных средств, но и умение чутко прислушиваться к общественным настроениям. Тимошенко же привыкла к роли камертона не только собственной политической силы, но и миллионов избирателей. Перестроиться после 4 лет триумфального продвижения к вершине, когда она на расстоянии одного броска, будет непросто.

По всей видимости, рано говорить и о формировании в Украине двухпартийной системы. Хотя набрать больше 20% на ближайших парламентских выборах имеют шансы только регионалы и бютовцы, не стоит игнорировать тот факт, что еще 3-4 политические силы могут преодолеть 3-процентный барьер. Впрочем, как было неоднократно сказано, без изменений в избирательной системе говорить о кардинальных преобразованиях в депутатском корпусе не приходится.

Любопытно выглядит почти триумфальное восхождение к вершинам политического Олимпа Арсения Яценюка. Принудительно лишившийся спикерского кресла молодой политик, конечно, еще не дышит в спину фаворитам избирательной кампании, но его рейтинг уже вышел за пределы социологической погрешности. Это тем более показательно, что организованный экс-спикером «Фронт перемен» ни оформился в политическую партию, ни проводил громких политических акций. Да и сам Арсений Петрович до 2009 года был замечен разве что в поездках по областным центрам для смотра сторонников и встрече Йоулупукки на Майдане. Видимо, потребность в третьей силе в украинском обществе ощущается вполне отчетливо, и Яценюк сумел оседлать волну ожиданий потенциальных избирателей.

Зато дела Виктора Ющенко идут далеко не блестяще. Действующий глава государства неуклонно теряет рейтинговые очки и близок к Рубикону, за которым придется не бороться за вторую президентскую каденцию, а определяться с потенциальным политическим партнером, способным де-факто стать продолжателем курса Виктора Андреевича. Период назначения официального преемника Ющенко, по всей видимости, уже упустил – теперь подобное действие может только обрушить рейтинг более перспективного политика.

Данные социологических опросов позволяют говорить о нескольких тенденциях. Во-первых, в борьбу за президентское кресло вступят 5-6 политиков, успевших засветиться в прошлом году. Остальные кандидаты в президенты, вероятнее всего, будут выполнять технологические функции, отбирая голоса у более успешных претендентов. Во-вторых, даже наличие дуэта признанных фаворитов президентской гонки не позволяет говорить, что все предрешено – напряженная внутриполитическая обстановка и внешнеполитические проблемы могут изменить расклад сил в последний момент. В-третьих, уже сегодня действия претендентов на победу в главном марафоне политической пятилетки подчинены достижению главной цели.

Владислав Ищенко