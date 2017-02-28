В ЕС стартуют межинституционные переговоры о "безвизе" для Украины

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в Совете ЕС.

"Во второй половине дня начнутся межинституционные переговоры (Европейский парламент, Совет ЕС и президентство в ЕС) относительно предоставления безвизового режима Украине", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в ЕС решили, что решение о безвизовом режиме для Украины может вступить в силу только вместе с новым механизмом временного прекращения таких безвизовых режимов для любой страны мира, в отношении которых действуют такие режимы.

2 февраля Европарламент поддержал решение о предоставлении Грузии безвизового режима, а 14 февраля - одобрил механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами. 22 февраля решение относительно механизма и Грузии было принято в рамках заседания Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС.

10 февраля президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина к лету этого года получит безвизовый режим с ЕС.