Первые итоги газовой войны: победы и потери

В российских СМИ трехсторонний украино-российский-европейский газовый конфликт назвали второй газовой войной. (Наверное, предполагается, что первая пришлась на 2005-2006 годы, когда РосУкрЭнерго стал официальным посредником в поставке российского газа в Украину). Учитывая, что первый этап второй газовой уже окончен, Украина подписала документы, предполагающие дальнейший беспрепятственный транзит газа, и один вентильРоссия даже открыла, мы попытались подытожить промежуточные успехи и провалы Украины в этой баталии, длившейся около двух недель.

Информационная война: дома выиграли, а в Европе таки проиграли?

К войне Россия была подготовлена лучше. 31 декабря в Газпроме якобы празднуют Новый Год и якобы ждут на переговоры Дубину. Но уже 2 января газпромовцы Сергей Куприянов и Александр Медведев, у которых готов контракт с европейским пиар-агентством, едут по восьми столицам Евросоюза, чтобы рассказать позицию России.

По мнению вице-президента украинской пиар-лиги Дениса Богуша, Россия серьезно готовилась к этой войне, был создан англоязычный ресурс Газпрома, который освещал (интепретировал) события конфликта, и в этом ему помогали несколько пиар-агентств. Европейскому сообществу активно навязывалась мысль о воровстве Украины. В чем-то Украину удалось дискредитировать. Денис Богуш также считает, что Украина вообще не уделила внимания своим месиджам в Европу. Элиты могли сколько угодно сидеть в Европарламенте, но среднему европейцу нужны были простые и доступные объяснения, считает эксперт. По мнению политтехнолога, грубейшей ошибкой было то, что совместное заявление Ющенко и Тимошенко от 30 декабря не было переведено на английский язык. «Его не только не распространили в Европе, его тупо не перевели», - сказал Богуш.

Мнения относительно того, проиграла ли Украина войну у собственного народа, разделились. Одни считают, что Украина однозначно проиграла отечественное мнение. Другие считают, что в газовом вопросе включилась национальная и корпоративная солидарность и Россия в глазах украинцев явно выглядела агрессором. Но даже для внутреннего потребления на отечественных каналах информации было очень мало.

За первую декаду января украинское население уже успело ознакомиться с российской версией газовых событий. Каждый день первые официальные лица России, включая начальника российского Генштаба, простите, Газпрома, Алексея Миллера рассказывали украинцам, что происходит и пополняли современную политическую энциклопедию новыми идиомами. Кремлевские мыслители изрекли, что международные наблюдатели - те, кто пьют горилку в киевских отелях, а Украина - та, что ворует газ и та, что не хочет платить, а газотранспортная система Украины, оказывается, изрядно изношенный фетиш украинского народа, который ему явно не по карману. Правда, тогда возникают вопросы. Зачем наш изношенный фетиш так вожделеет сама Россия? И если международные наблюдатели так любят выпить, то почему сама Россия не пустила их к себе, например, на парламентские выборы? Чего именно России не хватило для работы международных наблюдателей на выборах: водки или койко-мест в московских бристолях?

Международное направление: Газпром капитулировал?

«Газпром по сути капитулировал», - сказал замминистра иностранных дел Украины Константин Елисеев в последнюю субботу, подытоживая поездку украинской делегации в столицу объединенной Европы. Если верить заместителю министра, то 8-9 января «вся дипломатическая деятельность переместилась в Брюссель». По словам чиновника, делегация Российской Федерации отказалась принимать участие в заседании комитета по иностранным делам Европарламента, российская сторона не ответила ни на один вопрос, поставленный европарламентариями.

«Россия не смогла доказать, что с нашей стороны не поставлялся газ, - сказал Константин Елисеев. - Было доказано, что газ перекрыли россияне, а позиция Российской Федерации была неадекватной в нынешних условиях. Мы сумели доказать это, хотя бы потому что на нашей территории не размещены эти краники. Они находятся на территории Российской Федерации. Это было четко подчеркнуто нашей делегацией во время заседания группы, занимающейся проблемой транзита. Мы дали европейским партнерам все технические документы, карты, схемы, подчеркивая, что мы готовы работать с европейскими странами и допускать их наблюдателей на свои объекты».

Украинским дипломатам в этом конфликте пришлось импровизировать, и они сделали это хорошо. Было очевидно, что наша позиция была реактивной, проблема возникала – ее решали. Отечественные дипломаты отбивались, как могли.

К плюсам можно добавить и тот факт, что украинская политическая элита не выходила с политическими заявлениями а-ля-путин-медведев, а вела переговоры цивилизованно, и в основном с европейцами. Это показывает, что по своей природе наша элита более европейская. Она всеми путями пыталась избежать обострения, она не позволила втянуть себя в более жесткую перебранку, которая могла бы вылиться в более затяжной конфликт. И это большая победа Украины. Так вели себя страны Балтии, и это должно быть оценено в Европе.

К минусам относится то, что Украина, как транзитная страна оказалась неспособной обеспечить транзит. Можно сколько угодно ругать Россию в силовых сценариях, но поскольку два года назад Российская Федерация уже пыталась провести отключение, то наши власти и наши дипломаты должны были быть готовы к такому повороту событий. Настроение и намерения россиян нужно было почувствовать еще летом. Украинские послы в европейских странах-потребителях еще летом должны были начать бить в колокола и объявлять в разных формах о том, что ситуация 2006 года может повториться в худшем варианте и Россия может отрубить транзит, или хотя бы уведомить о том, что начнутся такие проблемы. Наши власти и наши дипломаты не смогли заблаговременно вынести эту проблему пусть даже как угрожающую перспективу на уровень Европейского Союза, и сделать ее предметом трехстороннего обсуждения еще до начала конфликта.

Внутренние политические разборки продолжаются

Трудно сказать, кто из отечественных политиков выиграет в этой войне. Многое будет зависеть от результатов переговоров Нафтогаза и Газпрома об окончательной цене на газ для Украины. Но все-таки при кажущемся единстве государственных позиций нелюбовь отечественных лидеров друг к другу неприятно вылазит наружу даже в этом уже ставшем международным конфликте. Зачем заместителю главы Секретариата Президента Роману Безсмертному понадобилось объявлять, что газовый кризис затеян Россией, исключительно, чтобы Юлия Тимошенко получила политические дивиденды? Откуда российские телеканалы узнали, что Олега Дубину 31 декабря с переговоров в Москве отозвал именно Президент Виктор Ющенко? И если это правда, то зачем он это сделал? Почему Юлия Тимошенко отменила запланированный на 31 декабря визит в Москву?

И самый последний вопрос, где гражданская совесть оппозиции, и лично бывшего главы НАК Нафтогаза Юрия Бойко, который объявляет, что запасов газа не хватит до конца отопительного сезона, как уверяет правительство? Он считает, что правительству врать – нехорошо? А раскачивать государственную лодку хорошо? Наверное, только для тех, кто сам при этом сидит на совсем другой яхте.

Последствия новой российской цены на газ для экономики Украины Возвращаясь к газу. Если вопрос с транзитом кажется более-менее решенным, то вопрос будущей цены на газ для Украины станет предметом дальнейших переговоров. И здесь таится много рисков для Украины. Предварительный диапазон цен для Украины, называвшейся российскими лидерами: 250-450 долларов за тысячу кубов. По мнению большинства экспертов, цена в 250 долларов – подъемная для Украины. На вопрос УНИАН, о том, что будет, если Газпром «склонит» Украину к цене 400 плюс 20-50 долларов, наши эксперты ответили, что такая цена может означать угрозу коллапса для украинской экономики. Наши базовые отрасли - металлургия, химпром и энергетический комплекс - не вынесут, если за газ придется платить вдвое больше. Кроме того, это значит катастрофическое ухудшение платежного баланса и проблемы с курсом.

Главный научный сотрудник Института мировой экономики, многолетний советник Леонида Кучмы Анатолий Гальчинский в интервью УНИАН заметил: «Четыреста долларов - это очень серьезно и очень опасная цена. Но я верю, что мы выйдем на механизм поэтапного повышения цены. Я, пытаясь оценить то, что мы делали с командой предыдущего президента, признаю, что низкая цена на газ сыграла злую шутку для нашей экономики. Она не стимулировала развитие, экономика росла, но не развивалась. Деньги от дешевого газа не стали толчком для инновации, они шли в сторону. Но главная угроза в том, что наша транспортная система может остаться мертвым капиталом. И понятно, что игра, которую ведет Россия, связана с тем, чтобы разблокировать строительство северного газопровода, и мы постепенно можем лишиться статуса страны – транзитера. А это огромный ресурс. Это колоссальные основные фонды. Даже страшно представить, что все эти магистрали могут остаться невостребованными.

Я все-таки убежден, что кризис - это окно в будущее, новые перспективы, серьезный стимул для развития энергосбережения. Если все пережитое, в том числе в этом конфликте, станет стимулом, то мы не только выживем, но и получим толчок в развитии».

Кто победил? «В этой газовой войне, которая, я надеюсь, очень скоро закончится, нет победителей, - сказал в интервью УНИАН Владимир Сапрыкин, директор энергетических программ центра Разумкова. - Проиграли все. И мы, и европейцы, и Россия. Что сейчас очевидно? Договоры с Россией на поставку газа скорее всего будут прямые, посредника не будет, это лишнее звено, и к этому пришли обе стороны. Украина планировала перейти на рыночные цены уже с этого года, все для этого готовилось, но Россия почему-то все переиграла в последний момент. Но можно сказать, что сейчас мы и переживаем переход на рыночные цены. И все правильно, это избавит наши отношения с Россией от излишней политики и личностных наслоений. Тянуть уже некуда».

Но думаю, что вопреки газовым проигрышам, кое-какие победы у нас есть. Кремлевские лидеры все время повторяли: Украина не может обеспечить транзит, поскольку у нее нет эффективной власти. Складывалось впечатление, что у лидеров России просто какой-то эдипов комплекс, сама демократия кажется ей дисфункциональным образованием и вызывает раздражение. А значит мы идем правильным путем. Да, власть не слишком сильна и не особенно эффективна. Но наша демократия - это все-таки сама по себе победа. Надеемся, что она не будет хрупкой.

Маша Мищенко