Вице-президент США заговорил об ответственности России за войну на Донбассе (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пенс заявил в выступлении на Мюнхенской международной конференции по безопасности.

Читайте такжеВ США четко понимают, что в Украине происходит российская агрессия – представитель президента в ВР

"Что касается Украины, то мы должны призвать Россию к ответственности и требовать, чтобы она в рамках Минских договоренностей начала деэскалацию насилия на востоке. Мы будем продолжать держать Россию подотчетной", - заявил Пенс.

Это было два предложения в 15-ти минутном выступлении вице-президента США, в котором он упомянул события в Украине.

Ранее председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил надежду, что на конференции будут получены четкие ответы относительно политики президента США Дональда Трампа в вопросе России и Украины.