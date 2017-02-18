Вице-президент США заговорил об ответственности России за войну на Донбассе (видео)
Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс заявляет, что США продолжат требовать от России выполнить Минские договоренности по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пенс заявил в выступлении на Мюнхенской международной конференции по безопасности.
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"Что касается Украины, то мы должны призвать Россию к ответственности и требовать, чтобы она в рамках Минских договоренностей начала деэскалацию насилия на востоке. Мы будем продолжать держать Россию подотчетной", - заявил Пенс.
Это было два предложения в 15-ти минутном выступлении вице-президента США, в котором он упомянул события в Украине.
Ранее председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил надежду, что на конференции будут получены четкие ответы относительно политики президента США Дональда Трампа в вопросе России и Украины.
Watch @mike_pence's full address to the annual international security conference in Munich https://t.co/ObtU73alva— Sky News (@SkyNews) February 18, 2017