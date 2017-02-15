Генсек НАТО Столтенберг встретится с Порошенко 18 февраля в Мюнхене
17:05, 15 февраля 2017Политика
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Петром Порошенко в субботу, 18 февраля, в Мюнхене.
Йенс Столтенберг / REUTERS
Об этом сообщили собственному корреспонденту УНИАН в кругах, близких к подготовке этой встречи.
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"Встреча пройдет на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в эту субботу", - сказал собеседник агентства.
Как известно, Столтенберг заверяет в дальнейшей поддержке Альянсом Украины.
Также исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок заявляет, что никаких изменений в позиции НАТО относительно Украины с приходом новой администрации президента США Дональда Трампа нет и не будет.
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