Генсек НАТО Столтенберг встретится с Порошенко 18 февраля в Мюнхене

Об этом сообщили собственному корреспонденту УНИАН в кругах, близких к подготовке этой встречи.

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"Встреча пройдет на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в эту субботу", - сказал собеседник агентства.

Как известно, Столтенберг заверяет в дальнейшей поддержке Альянсом Украины.

Также исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок заявляет, что никаких изменений в позиции НАТО относительно Украины с приходом новой администрации президента США Дональда Трампа нет и не будет.