Переговоры на истощение

Накануне очередного раунда переговоров произошло несколько событий, которые непосредственно касаются выполнения «Минска-2»: обострение боевых действий с применением тяжелой артиллерии боевиками в районе Авдеевки, что едва не привело к масштабной гуманитарной катастрофе, а также скандальные высказывания посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля, позволившего намекнуть, что «свободному волеизъявлению» жителей неподконтрольных Украине территорий ничуть не помешает компания российского оккупационного контингента. Правда, впоследствии посол пояснил, что говорил о создании необходимых условий для проведения выборов на Донбассе.

За расшифровку заявления чрезвычайного и уполномоченного взялся и представитель немецкого МИДа Мартин Шефер. Во время пресс-конференции в Берлине, он на всякий случай, подчеркнул неизменность позиции правительства Германии относительно полного выполнения Минских соглашений. При этом, выгораживая коллегу, Шефер, пояснил, что организация и проведения местных выборов на Донбассе возможны только по условиям, предусмотренным «Минском» и только после согласования соответствующих условий обеими сторонами.

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Первым от украинской стороны в дебаты ввязался глава МИД Украины Павел Климкин. «Я вижу проблему не только в содержании того, что было сказано, но и в том, как это было сказано... В приведенных сравнениях, в тоне. Но я хочу подчеркнуть, что то, что происходит, никак не влияет на контекст украинско-немецких отношений», - витиевато рассуждал министр на пресс-конференции в Киеве.

Точку в дискуссии поставил президент Украины Петр Порошенко: «Проведение выборов на оккупированной территории в присутствии оккупационных иностранных войск является абсолютно невозможным».

По его словам, любые политические подвижки будут только после того, как Россия уберется восвояси: «В спонтанной дискуссии, которая в последние дни возникла у нас с нашими партнерами, мы еще раз четко отметили, что политические пункты Минских соглашений могут быть реализованы только после очевидного и безупречного прогресса в части безопасности».

Собственно, именно эту позицию Киева, а также обострение ситуации в Авдеевке и освобождение заложников, на предстоящей встрече министров иностранных дел «нормандской четверки» и будет доносить коллегам Павел Климкин. Глава МИД Украины ожидает, что они – новый глава МИД Германии Зигмар Габриэль, который в бытность министром экономики выступал за постепенное снятие санкций с РФ и председатель внешнеполитического ведомства Франции Жан-Марк Эро, которому на своей должности остались считанные месяцы, - будут давить на представителя РФ Сергея Лаврова.

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Вместе с тем, Климкин признал, что не надеется на достижение существенного прогресса по результатам встречи: «Учитывая сегодняшнюю позицию России, я многого не ожидаю. Очень ожидаю давления на Лаврова относительно ситуации с безопасностью, очень рассчитываю, что мы втроем (Климкин, Габриэль и Эро, - УНИАН) сможем и дальше давить по вопросу освобождения заложников и поднимем вопрос наших политзаключенных. Сможем ли мы достичь прогресса относительно «дорожной карты» Минска? У меня пока очень большие сомнения».

«Дорожная карта»

Сомнения министра небезосновательны, поскольку процесс разработки и согласования так называемой «дорожной карты» выполнения Минских соглашений проходит со скрипом.

Формально «дорожная карта» - детализация каждого пункта Минских соглашений относительно того, что, когда, в какие сроки и каким образом должно быть выполнено - должна была быть готова еще в конце ноября прошлого года. Процесс согласования очень закрытый: никто из четырех сторон участников не делится подробностями. Но, по словам дипломатов, приближенных к переговорному процессу, сторонам очень трудно достичь компромисса, поскольку Россия пытается «накидать» Украине как можно больше политических аспектов и, в то же время, пытается сделать так, чтобы было поменьше обязательств, которые должны выполнить российские боевики в вопросе безопасности.

В частности, Россия непреклонна в вопросе украинского контроля над границей на Донбассе, выступает против вывода войск с украинской территории и не разделяет жесткой позиции Украины, требующей убрать со своей территории Плотницкого, Захарченко и все фейковые министерства и ведомства, которых за два с лишним года наплодилось сверх меры. Собственно, по мнению дипломатов, это те вещи, которые являются для Кремля очень «чувствительными».

Что же касается Киева, то Украина принципиально настаивает на том, чтобы в «дорожной карте» был прописан механизм передачи контроля за границей на Донбассе вначале ОБСЕ, а, впоследствии, украинским пограничникам, полный вывод российских войск и вооружений, роспуск вышеупомянутых фейковых структур псевдореспублик, немедленное освобождение пленных и, разумеется, в регионе должна быть обеспечена безопасность выборов и размещение международной вооруженной миссии.

К слову, несмотря на якобы лояльную позицию Москвы относительно такой миссии, сформировать ее без представителей Российской Федерации и ее сателлитов – очень трудно. Особенно, если учесть, что миссия должна размещаться на Донбассе задолго до возможных выборов, обеспечить безопасность самого голосования и остаться на так называемый переходный период, пока Украина не восстановит полностью контроль над границей на Донбассе.

Три этапа выполнение «Минска»

В франко-немецком проекте «дорожной карты», который берется за основу финального документа, предлагается четко очертить этапы выполнения Минских соглашений. Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что эта идея, в принципе, соответствует украинским интересам.

Так, согласно предложениям, которые звучали ранее, предполагается разбить Минские соглашения на три этапа. И все они должны выполнятся в строгой последовательности.

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Первый этап – полное установление безопасности на Донбассе. «Обязательный первый шаг – это полное прекращение огня. Также на первом этапе – отвод сил и вооружений не только на трех уже определенных участках фронта (на двух уже отвели – в Золотом и Петровском, на третьем участке в Станице Луганской – еще нет), а надо определить еще, как минимум, четыре, а лучше – по всей линии разграничения. И здесь начинаются разногласия. К примеру, по поводу демилитаризации Дебальцево», - рассказывает политолог.

Что же касается прекращения огня, то украинская сторона настаивает, чтобы режим тишины продолжался, минимум, два месяца. Поскольку то, что можно наблюдать на линии соприкосновения сейчас – когда объявляют перемирие, но через несколько дней/недель снова начинают стрелять – нельзя назвать «тишиной». «Нужна достаточно длительная пауза в боевых действиях, чтобы можно было запустить политический процесс, и здесь пока тоже остаются разногласия. Но только после выполнения мероприятий по безопасности будет запускаться политическое урегулирование», - уверен политолог.

Фесенко отмечает, что согласно предложениям по «дорожной карте», полное прекращение огня должно продолжаться до того момента, когда украинская сторона начнет рассматривать законопроект о выборах на Донбассе. «Точнее, насколько я знаю, речь идет о дополнении к законопроекту о местных выборах. Отдельного закона о выборах на Донбассе не будет, а будет – об особенностях выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», - уточнил он.

По его словам, если будет реальное длительное перемирие – Украина должна подготовить законопроект о выборах, но дата выборов определяется уже позже отдельным постановлением. Более того, даже если такой законопроект будет принят, Украина имеет полное право прописать условия проведения выборов, в частности, прописать обязательное присутствие на Донбассе полицейской миссии ОБСЕ. А саму дату голосования можно будет определить только после того, как будет согласовано развертывание на Донбассе этой полицейской миссии.

Второй этап выполнения «Минска» – это, вероятнее всего, передача контроля над границей на Донбассе ОБСЕ и, собственно, проведение выборов. «Сначала – контроль над границей со стороны ОБСЕ, а после этого – сам избирательный процесс», - говорит Фесенко.

Лишь на третьем этапе, после проведения выборов, контроль за границей на Донбассе от ОБСЕ переходит Украине. И только после этого будет решаться вопрос изменений в Конституцию касательно так называемого «особого порядка» местного самоуправления в этих регионах.

Непримиримость сторон

Что именно еще не доработано в вопросах согласования этой «дорожной карты» и будут обсуждать главы МИД стран «нормандского формата» в ближайшие дни. И, оценив текущую ситуацию на Донбассе, попробуют поискать компромиссы. Впрочем, уже сегодня можно сказать, что прогресса или скоординированных позиций по принципиальным пунктам «дорожной карты» Минских соглашений нет.

По словам экс-посла США в Украине Стивена Пайфера, к сожалению, все предыдущие встречи министров иностранных дел не принесли большого или хотя бы ощутимого прогресса в мирном урегулировании на Донбассе. «И нет никаких оснований предполагать, что Москва выказывает готовность изменить свою политику и начала реализовывать положения «Минска-2». Наоборот, кажется, что Кремль хочет сохранить конфликт в Донбассе кипящим», - подчеркнул Пайфер в комментарии УНИАН.

Дипломат, эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара также не видит возможностей для позитивных изменений на встрече министров стран «нормандской четверки». «Москва не соглашается с теми изменениями законодательства, которые мы уже сделали, они хотят легитимизировать анклавы «Л/ДНР» в составе Украины и, де-факто, федерализации Украины, чтобы влиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику, и впихнуть Киеву разрушенный Донбасс на своих условиях» - убежден он.

Однако ни украинская власть, ни украинский народ на такие варианты не могут согласиться, поэтому конфликт будет продолжаться. «Обе стороны не могут найти болезненный компромисс, поскольку компромиссом является суверенитет Украины. Конфликт будет продолжаться до тех пор, пока стороны имеют возможность вести войну», - подчеркивает Хара.

По его словам, для Украины необходимо выстоять и не идти на компромиссы, которые фактически разрушат наше государство. «Русские будут продолжать убивать украинцев и осуществлять дестабилизацию ситуации внутри нашей страны. Этот враг был и есть, и Россия продолжает быть угрозой для любого нормального демократического государства, которое выбрало для себя этот путь развития», - убежден он.

Как долго придется ждать? На сегодняшний день, эксперты советуют акцентировать внимание все же не на встрече в «нормандском формате», а на будущей встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Поскольку, несмотря на то, что США, де-юре, не присутствуют в минском переговорном процессе по урегулированию конфликта на Донбассе, но, де-факто, играют чрезвычайно важную роль как с точки зрения поддержки Украины, так и санкционного давления на Россию.

Константин Гончаров