Главная правовая проблема "Минска" в объединении политических и гуманитарных вопросов – эксперт

Об этом на брифинге рассказала юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека, представитель пленных военных в Европейском суде по правам человека Надежда Волкова.

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«Главной правовой проблемой Минских соглашений является объединение политических и гуманитарных вопросов в одном процессе, и это приводит к сложным последствиям, когда гуманитарные вопросы, такие, как освобождение пленных, используются в политических целях», – отметила она.

По словам эксперта, такой подход в соответствии с международным гуманитарным правом является военным преступлением, а люди, которые принимают непосредственное участие в этих процессах, могут стать объектами преследования международного уголовного суда.

Волкова подчеркнула, что еще одним из негативных эффектов переговоров в Минске является отсутствие статуса для людей, которых удерживают на территории ОРДЛО и потом освобождают.

Также она отметила, что правоохранительные органы в Украине имеют «совковое» сознание, потому, как в деле полковника Ивана Безъязыкова, применяют сталинские методы и действуют по принципу – если попал в плен, то автоматически стал предателем.

«Таким образом нарушается очень много универсальных правовых принципов, и один из основных – презумпция невиновности», – добавила адвокат.

Волкова сообщила, что в начале марта коалиция организаций, включительно с Украинским Хельсинским союзом по правам человека, Медийной инициативой за права человека и Харьковской правозащитной группой, предложит новый формат переговоров с привлечением стран – партнеров Украины и авторитетов мирового уровня, в частности, с разграничением политических и гуманитарных вопросов, а также разграничением вопросов оккупированного Крыма и вооруженного конфликта на востоке Украины.