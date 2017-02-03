В Европарламенте рассмотрят обострение ситуации в Авдеевке 6 февраля
Европейский парламент рассмотрит вопрос обострения ситуации вокруг Авдеевки на заседании подкомитета по вопросам безопасности и обороны в понедельник, 6 февраля.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующая информация была распространена в пятницу постоянным представительством Украины при ЕС.
С украинской стороны в заседании примет участие вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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Как сообщал УНИАН, Авдеевка Донецкой области с 29 января подвергается массированным обстрелам со стороны контролируемых Россией боевиков, в результате обстрелов разрушена инфраструктура Авдеевки - город полностью обесточен, нет водоснабжения, отопление аварийное. Президент Порошенко сегодня подчеркнул, что пророссийские боевики сознательно не дают работать ремонтным бригадам, которые организовала украинская сторона.
Более того, сегодня ночью в Авдеевке из системы залпового огня были обстреляны жилые кварталы и пункт раздачи гуманитарной помощи, погибли мирные жители.
С начала обострения ситуации из города эвакуировано 244 человека, из них 114 детей.
Президент Порошенко подчеркнул, что за текущее жесткое обострение ситуации вокруг Авдеевской промзоны, обстрел гражданских кварталов и гибель мирных жителей, ранения журналистов, гибель украинских военных полная ответственность лежит на России и боевиках, которых она поддерживает.