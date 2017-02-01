Эскалация в Авдеевке может осложнить сближение Трампа и Путина - NYT

Бои сменили линию фронта лишь на несколько сотен ярдов, но они потенциально могут осложнить США и РФ поиски улучшить отношения, пишет ZN.UA со ссылкой на New York Times.

Читайте такжеПод Авдеевкой в боях погиб преподаватель, который оставил университет ради фронта (видео)

Обозреватель Эндрю Крамер напоминает, что США помогают тренировать и обеспечивать оборудованием украинских солдат, которые борются против пророссийских боевиков в двух восточных областях Украины. Это единственная активная война в Европе сегодня. Обозреватель пишет, что обострение последних дней началось из-за желания обеих сторон усилить свой контроль в так называемой "серой зоне", которая до этого времени считалась буферной. Армия Украины продвинулась вперед по крайней мере в двух местах. Но командиры объясняют, что сделали это лишь для того, чтобы отбить атаки боевиков.

В МИД Украины призвали западные правительства к дипломатическому вмешательству. В заявлении ведомства говорится о том, что российские силы ведут массовые атаки вдоль линии разграничения, обстреливая из артиллерийских систем, тяжелой артиллерии и других вооружений украинские позиции.

Европейские наблюдатели фиксируют обстрелы Авдеевки с воскресенья. Журналисты, которые побывали в городе, сообщают о попытках вражеской стороны оказывать психологическое давление, которые указывают на причастность России. На мобильные телефоны украинских солдат часто приходят сообщения с текстом: "Вы лишь мясо для ваших командиров". Из-за обстрелов в Авдеевке прекратились поставки воды и электроэнергии. Украинская власть установила пункты обогрева для тех, чей дом был поврежден, учитывая зимний холод. Киев начал эвакуацию людей из города.

Читайте также"Только что начала работать артиллерия, три часа было тихо": волонтер о ситуации в Авдеевке

Тем временем, главари террористов из так называемых "ДНР" и "ЛНР" тоже обратились к президенту США Дональду Трампу и президенту России Владимиру Путину "найти дипломатическое решение". Заигрывание администрации Трампа с Кремлем беспокоит Киев, который боится, что Запад ослабит давление на Россию, не заставляя ее вывести войска из Донбасса. Однако, как отмечает американский обозреватель, Украина все же не беззащитная. Ее армия продемонстрировала боевую способность еще до того, как американские военные начали проводить тренировки.

Тем временем, сегодня боевики обстреляли украинские позиции под Авдеевкой из "Градов" и совершили новую попытку штурма. Напомним, враг с 29 января ведет массированный обстрел Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле данного населенного пункта отбили несколько попыток штурма.

Из-за обстрелов боевиов нарушено тепло- и энергоснабжение города, приостановил работу коксохимический завод. В ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение, утром началась добровольная эвакуация.