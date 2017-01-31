Порошенко в Германии: никаких договоренностей об Украине без ее участия быть не должно

Об этом заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил в эфире «5 канала».

В частности, Елисеев отметил, что визит президента в Германию проходил в условиях поддержания активных международных контактов руководства Европейского Союза, лидеров Германии, Франции и Великобритании с новой администрацией США и в рамках подготовки к неформальному саммиту ЕС, который состоится 3 февраля на Мальте.

Читайте такжеПорошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке

Он добавил, что этот визит был важным с точки зрения последнего обострения ситуации на Донбассе и состояния дел относительно прогресса в Минских переговорах, в том числе относительно утверждения "дорожной карты" выполнения Минских соглашений.

Как утверждает Елисеев, в Германии обсуждался вопрос о том, "каким образом привлечь американскую сторону к мирному урегулированию ситуации на Донбассе", и, по его словам, "конечно, мы не забывали о Крыме".

"Ключевая позиция: мы достигли согласия с немецким руководством, за что мы благодарны, это то, что ничего без Украины об Украине. То есть, то, что никаких переговоров или договоренностей без участия Украины не должно быть, и эта позиция была четко поддержана", - подчеркнул Елисеев.

"Мы скоординировали подходы для укрепления единства и солидарности с Украиной, и также определения тех красных линий, которые должны быть при выполнении Минских договоренностей", - добавил он.

Он отметил, что немецкая сторона заверяет, что санкции должны сохраняться, пока Россия в полном объеме выполнит Минские соглашения и пока будет восстановлена территориальная целостность Украины.