Порошенко в Германии: никаких договоренностей об Украине без ее участия быть не должно
Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Федеративную Республику Германия достиг согласия, что никаких договоренностей без участия в вопросах, которые касаются ее, не может быть.
Об этом заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил в эфире «5 канала».
В частности, Елисеев отметил, что визит президента в Германию проходил в условиях поддержания активных международных контактов руководства Европейского Союза, лидеров Германии, Франции и Великобритании с новой администрацией США и в рамках подготовки к неформальному саммиту ЕС, который состоится 3 февраля на Мальте.
Читайте такжеПорошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке
Он добавил, что этот визит был важным с точки зрения последнего обострения ситуации на Донбассе и состояния дел относительно прогресса в Минских переговорах, в том числе относительно утверждения "дорожной карты" выполнения Минских соглашений.
Как утверждает Елисеев, в Германии обсуждался вопрос о том, "каким образом привлечь американскую сторону к мирному урегулированию ситуации на Донбассе", и, по его словам, "конечно, мы не забывали о Крыме".
"Ключевая позиция: мы достигли согласия с немецким руководством, за что мы благодарны, это то, что ничего без Украины об Украине. То есть, то, что никаких переговоров или договоренностей без участия Украины не должно быть, и эта позиция была четко поддержана", - подчеркнул Елисеев.
"Мы скоординировали подходы для укрепления единства и солидарности с Украиной, и также определения тех красных линий, которые должны быть при выполнении Минских договоренностей", - добавил он.
Он отметил, что немецкая сторона заверяет, что санкции должны сохраняться, пока Россия в полном объеме выполнит Минские соглашения и пока будет восстановлена территориальная целостность Украины.